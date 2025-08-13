achtergrond

Hoezee! Perseïden Plaknacht in Het StamCafé

Hartelijk welkom op het waarneemterras van het Premium Only Stijlloze Stamcafé. Het is Plaknacht. Het is warm. Het waait niet. Er is voorshands geen enkele reden om te slapen danwel binnen naar de gaza-agitprop op de NPO en/of ronkende lesbiezen op RTL te gaan kijken. Ga naar buiten. Het is warm. Het is mooi. Er zijn vleermuizen. Er zijn nog wat vallende sterren die geen vallende sterren zijn. Ziet u niks geen meteoren wegens wolken dan is dat de schuld van geo-engineering door de overheid. Steek het kampvuur aan en drink bier, en praat met elkaar. Over KISS, over George Straight (grapje), over Sylvester Stallone, over Gloria Gaynor. Oant moarn!

FYI: Michael Crawford

"wilt u zitten, ik kan staan"

@Pritt Stift | 13-08-25 | 21:35

