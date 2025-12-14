achtergrond

Duitsland verijdelt islamitische aanslag op kerstmarkt, doel was 'zoveel mogelijk doden'

Vijf Sargentiniërs opgepakt

Het is de kerstperiode, de tijd van tradities, zoals de traditie dat het begint te kriebelen in islamitische onderbroekjes. In Duitsland zijn vijf mannen opgepakt omdat ze met een voertuig door de mensenmassa van een kerstmarkt wilden ploegen 'um möglichst viele Menschen zu töten oder zu verletzen'. De gearresteerden zijn een Egyptenaar (56), een Syriër (37) en 3 Mocro's (30, 28, 22), die zijn gepakt na een tip van een 'buitenlandse veiligheidsdienst'. De plannen werden gemaakt in de moskee van Dingolfing-Landau, een uurtje ten noordoosten van München. De Duitse veiligheidsdiensten gaan uit van een 'islamitisch gemotiveerde aanslag', maar dat haakje konden we na extreem lang nadenken zelf ook nog wel vinden. Judith Sargentini heeft nog niet gereageerd op het vervelende nieuws van de arrestatie.

UPDATE - In Australië is het raak. Meerdere gewonden bij schietpartij op Bondi Beach.

@Mosterd | 14-12-25 | 09:00

