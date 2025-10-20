achtergrond

EU wil Erasmus-uitwisselingsprogramma uitbreiden naar AFRIKA EN MIDDEN-OOSTEN

Exact de Erasmusgedachte

Wisten we vanaf 3 seconden geleden altijd al maar Erasmus is hier dus een acroniem voor European Community Action Scheme for the Mobility of University Students, en wat is er tegenwoordig nou Europeser dan Afrika en de islam. Politico schrijft: "The EU wants students from the bloc’s southern neighbors to join its Erasmus exchange program (...). The inclusion of non-EU students from countries in Africa and the Middle East is part of the “Pact for the Mediterranean”, which also includes a proposal to double the EU’s budget for this region to €42 billion." Lekker hè, tot juli zwoegen op de plantage van de hoogste netto-afdrager! Maar het Erasmusprogramma nieuwe stijl heeft een lichtpuntje: "The bloc’s Mediterranean partners include Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria and Tunisia," maar ook: ISRAËL. En nu weten we dus even niet meer of dit plan bij de koepel van asieladvocaten of denktank Barend & Verlinde vandaan komt. Maar goed, zou het afdoende duidelijk zijn dat 'uitwisseling' betekent dat je uiteindelijk ook weer terug wisselt? Iedereen is van de wereld, en Europa is van iedereen.

Tags: Erasmus, Afrika, islam
@Spartacus | 20-10-25 | 15:45 | 146 reacties

