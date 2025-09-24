Als Freek de Jonge het over de moslims heeft, heeft hij het heus niet over alle moslims hoor! Dan heeft hij het alleen maar over die 350 miljoen die ons de strot af willen snijden! Humor om te lachen natuurlijk, en was getekend: Freek de Jonge zelf in 2001. Nu hebben we niet de illusie dat we in de laatste jaren van zijn leven (81) nog verwend gaan worden met soortgelijk dappere of nieuwe verhelderende takes (kostje gekocht, nu alleen nog de juiste kant van de geschiedenis in) maar wie NU NOG kritiek heeft op moslims, of de islam in het algemeen, heeft het er bij bloedvergieten volgens Freek wel zélf naar gemaakt.

Dat zegt-ie althans in gesprek met Wilfred Genee (actie vanaf ca. 49 minuten). Want ja, met het afslachten van Theo van Gogh en met al die aanslagen (heel veel doden) hebben 'die mensen' toch wel goed duidelijk gemaakt dat je maar gewoon niks lulligs meer over hun geloof moet zeggen. En aan die omerta houdt Freek zich netjes, want euthanasie door de islam is wel een grappige grap, maar als je met een mes in je pens ligt uit te bloeden op de Linnaeusstraat is het plots wat minder grappig. Freek over Theo van Gogh: "Theo met z'n zuigen. Een non-conformant. Hij wilde gewoon z'n eigen gang blijven gaan. En heeft het deels over zichzelf afgeroepen." O? Nou ja, lang verhaal, het is de schuld van de 'blanke witte man', en dat onze beschaving 'onherroepelijk weggevaagd' wordt. "We zijn 7% van de wereldbevolking. We treiteren die mensen het bloed onder de nagels vandaan. Denk je dat het nog lang gaat duren?" En dan 'zwepen we de boel verder op' zodat niemand 'enige moeite heeft om onze strot af te snijden'.

Kijk dan kunnen wij nu (weer) flauw roepen dat Freek de Jonge nooit grappig is geweest, want dat was hij vroeger wel degelijk, of we kunnen roepen dat Freek de Jonge nooit kritiek heeft gehad op de islam, want dat had hij vroeger wel degelijk. Echter: Freek zit al een tijdje aan de stamtafel in de anti-islamkast van Robert van de Griend, zo legde hij eerder ook al uit dat hij (net als Lubach nu) geen grappen meer maakt over de islam. Dat schuurt op het gebied van persoonlijke moed, al hoeft u van een cabaretier die met veel mea culpa's z'n eigen grappen gaat zitten uitleggen geen heldendaden meer te verwachten. En dat HIJ laf is valt hem niet te verwijten, maar dat iemand die zo'n carrière heeft gebouwd op scherpe satire en diverse kritieken nu de morele kaders voor ánderen aangeeft maakt het wel wrang. Dan pleeg je moreel hoogverraad aan het vrije woord. En waarom zouden we niet kunnen zeggen (constateren?) dat de islam botst met onze vrije samenleving: dat vrouwen niet door de hoofdingang naar binnen mogen, dat haatbaarden in haatpaleizen anti-homoteksten verspreiden, dat vrouwen verplicht worden tot een dwangmiddel van seksuele onderdrukking, dat er de laatste jaren honderden, duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen zijn afgemaakt in naam van de profeet en, in casu belangrijk, dat je géén kritiek mag hebben op de islam.

Dat maakt namelijk vrijheid en dat maakt een land vrij: dat je wél kan zeggen dat de islam niet deugt, dat je wél kan wijzen op alle onvolkomenheden zonder dat het flauw wordt weggezet als 'treiteren', dat je wél kan zeggen dat Freek de Jonge is verworden tot een extreem vervelende zeikstraal en dat je wél kan recenseren dat GeenStijl stom is. Als we het maar normaal moeten gaan vinden dat iemand wordt afgemaakt omdat-ie een keertje teveel 'geitenneuker' heeft gezegd, blijft er echt alleen stront over. En stront heeft een gezicht.