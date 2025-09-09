We moeten het hebben over Arjen Lubach. U weet wel, dat is die jongen die iedere zaterdagmiddag als er niemand kijkt uw moeder twintig minuten lang beft en daarna netjes de deur weer op slot doet en naar huis fietst, oh nee, dat is Arjan Noorlander, die twee halen we hier altijd door elkaar. Maar Arjen Lubach dus, Het De Juiste Mening Waar Goed Over Is Nagedacht Door Allemaal Mensen Met Min Of Meer Dezelfde Achtergrond Die Vrijwel Allemaal Links Of Erg Links Van Het Midden Zitten Ventilerend Geweten van HBO-plussend Nederland die vier avonden in de week op RTL4 de programmadirecteur het idee mag geven dat hij geen tv door debielen over debielen voor debielen aan het maken is, en dan met van die lollige terzijdes zoals over dat SGP'ers stiekem porno kijken enzo, was laatst in het nieuws. Hij had iets gezegd over grappen maken over de islam en daar hadden heel veel mensen dan weer een mening over zoals EN HANS TEEUWEN DAN en Hans Teeuwen dan heeft dáár weer iets over gezegd. Toch maar even luisteren.