Twee berichten over islam in Nederland op 1 dag

Hoe vinden we: zelf dat het gaat

1:

2:

Ja nee het samenwerkingsverbond van moskeekoepels K9 (oftewel de moslimhonden) is er natuurlijk niet hoofdelijk voor verantwoordelijk dat Arjen Lubach geen grappen durft te maken over de islam. En ja joh natuurlijk mag het samenwerkingsverbond van moskeekoepels K9 (mogen we die eigenlijk wel 'moslimhonden' noemen van de Satire Mag Alleen Omlaag Trappen Brigade? En als dit op een dag niet meer omlaag trappen is, is die brigade dan tevreden?) Dick Schoof oproepen tot het veroordelen van een paar tweets, doe wat je niet laten kunt, vrij land hè.

Maar het een heeft wel iets met het ander te maken. Of niet?

De hele Lubach

Tags: islam, satire, bedreiging
@Ronaldo | 01-09-25 | 15:01 | 333 reacties

