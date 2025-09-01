Arjen Lubach maakt geen kwetsende grappen over de islam. In De Ongelooflijke Podcast vertelt hij waarom: 'Dan moet ik verhuizen en de rest van mijn leven moeten er politieagenten om me heen wonen' https://t.co/e5WQhaJYXY

Ja nee het samenwerkingsverbond van moskeekoepels K9 (oftewel de moslimhonden) is er natuurlijk niet hoofdelijk voor verantwoordelijk dat Arjen Lubach geen grappen durft te maken over de islam. En ja joh natuurlijk mag het samenwerkingsverbond van moskeekoepels K9 (mogen we die eigenlijk wel 'moslimhonden' noemen van de Satire Mag Alleen Omlaag Trappen Brigade? En als dit op een dag niet meer omlaag trappen is, is die brigade dan tevreden?) Dick Schoof oproepen tot het veroordelen van een paar tweets, doe wat je niet laten kunt, vrij land hè.

Maar het een heeft wel iets met het ander te maken. Of niet?