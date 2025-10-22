Ja het is geen dreiging uit terroristische hoek maar uit de TikTok-hoek, en die dreiging is misschien nog wel veel enger. In ieder geval is er een 25-jarige gozer door de politie opgepakt voor het bedreigen van politici en in het bijzonder Geert Wilders, die juist net weer fijn zijn campagne had hervat om gezellig te kunnen debatteren met Genee, Gijp en Derksen. De totale gek (zie na de klik) heeft op een TikTok-livestream (account HIER, eerlijk gevonden op het vrije internet) gedreigd met een bijl naar de Tweede Kamer te togen want daar moeten kennelijk 'koppen gaan rollen'. Deze frisse vriend uit Alphen aan de Rijn wilde dan ook maar meteen beginnen met de leider van de grootste partij in de Kamer en in de peilingen, het werd hem maar gewoon gevraagd door een andere idioot op de lijn. Zijn antwoord: "Met Geertje misschien."