achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Gestoorde Gek opgepakt: dreigde met bijl naar de Tweede Kamer te komen en te 'beginnen met Geertje'

Er was dus toch nog wat te vrezen

Ja het is geen dreiging uit terroristische hoek maar uit de TikTok-hoek, en die dreiging is misschien nog wel veel enger. In ieder geval is er een 25-jarige gozer door de politie opgepakt voor het bedreigen van politici en in het bijzonder Geert Wilders, die juist net weer fijn zijn campagne had hervat om gezellig te kunnen debatteren met Genee, Gijp en Derksen. De totale gek (zie na de klik) heeft op een TikTok-livestream (account HIER, eerlijk gevonden op het vrije internet) gedreigd met een bijl naar de Tweede Kamer te togen want daar moeten kennelijk 'koppen gaan rollen'. Deze frisse vriend uit Alphen aan de Rijn wilde dan ook maar meteen beginnen met de leider van de grootste partij in de Kamer en in de peilingen, het werd hem maar gewoon gevraagd door een andere idioot op de lijn. Zijn antwoord: "Met Geertje misschien."

Wilders bedankt het OM, ook wel eens anders geweest

Gast is compleet gestoord

Tags: wilders, bijl, bedreiging
@Dorbeck | 22-10-25 | 16:31 | 78 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.