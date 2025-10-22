Gestoorde Gek opgepakt: dreigde met bijl naar de Tweede Kamer te komen en te 'beginnen met Geertje'
Er was dus toch nog wat te vrezen
Ja het is geen dreiging uit terroristische hoek maar uit de TikTok-hoek, en die dreiging is misschien nog wel veel enger. In ieder geval is er een 25-jarige gozer door de politie opgepakt voor het bedreigen van politici en in het bijzonder Geert Wilders, die juist net weer fijn zijn campagne had hervat om gezellig te kunnen debatteren met Genee, Gijp en Derksen. De totale gek (zie na de klik) heeft op een TikTok-livestream (account HIER, eerlijk gevonden op het vrije internet) gedreigd met een bijl naar de Tweede Kamer te togen want daar moeten kennelijk 'koppen gaan rollen'. Deze frisse vriend uit Alphen aan de Rijn wilde dan ook maar meteen beginnen met de leider van de grootste partij in de Kamer en in de peilingen, het werd hem maar gewoon gevraagd door een andere idioot op de lijn. Zijn antwoord: "Met Geertje misschien."
Wilders bedankt het OM, ook wel eens anders geweest
Dank aan het Team Bedreigde Politici en het OM voor de snelle actie tegen iemand die dreigde naar de TK te gaan om met een bijl koppen te laten rollen en overwoog met mij te beginnen. Walgelijk weer. https://t.co/nQ2cJE5Q7S— Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 22, 2025
Gast is compleet gestoord
