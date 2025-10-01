Voor de duidelijkheid: Frans Timmermans zegt dit niet per ongeluk. Frans Timmermans heeft hier eerst over nagedacht, het social media team van Frans Timmermans heeft er daarna nog een keer over nagedacht en uiteindelijk besloten om dit fragment op social media te plaatsen, want Frans Timmermans wil met deze boodschap scoren. Geert Wilders heeft nergens gezegd dat hij mensen op basis van hun huidskleur het land uit wil zetten (misschien leuk voor je volgende factcheck Tim Hofman), maar Frans Timmermans zegt precies net niet dat Wilders dat wel gedaan heeft, en speelt "handig" in op een door de mensen in het land ervaren crisis.

En weet u (weedu), dit mag gewoon. Een beetje polarisatie past bij politiek, het is niet de verantwoordelijkheid van volksvertegenwoordigers om het altijd maar met elkaar eens te zijn (zoals Wilders hier helder uitlegt) en natuurlijk mag je de gevolgen van het beleid, of de opvattingen, of de retoriek van je politieke tegenstander overdrijven om te laten zien dat jij ergens anders voor staat.

MAAR! Het is gelijk oversteken. Nu kun je ook niet meer roepen dat jij zelf de grote verbinder bent, Fransie. Nu kun je ook niet meer zeiken over polarisatie en verdelende retoriek waardoor grote groepen (namelijk: mensen die toch op Wilders stemmen) worden uitgesloten. Nu kun je ook niet meer gek opkijken als je partij door meer en meer mensen als radicaal wordt afgeschilderd. En nu zou het je ook niet moeten verbazen als die paar centrum-linkse kiezers die je nog overhad toch overstappen naar D66 of het CDA. Want er zijn mensen in dit land bang dat we in een GroenLinkse dictatuur belanden als Frans Timmermans aan de macht komt.