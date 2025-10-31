Er is ook leuk nieuws: deze afscheidsknuffel voor Frans Timmermans in de Volkskrant
Hahahaha
Frans Timmermans betoonde zich een betere Frans Timmermans dan ik zou zijn.— Hans V⭕️S (@voshans) October 31, 2025
- Sander Donkers, de Volkskrant pic.twitter.com/Hw3ysl9q1g
Weedu, hier een kleine en volstrekt incomplete bloemlezing
Emotioneel wrak Timmerfrans ontploft bij Pauw
VIDEO. Timmerfrans spant dode door storm Poly voor eigen klimaatkarretje in persconferentie
Factcheck AD SLOOPT Frans Timmermans' fietsverhaal. Grote verkiezingsnederlaag dreigt
HALBEGATE. Schold Netanyahu op Timmermans?
Nieuwsuur: 'Timmermans schermt met Spaanse uitzetcijfers, maar kan deze niet aantonen'
Frans Timmermans LIEGT over behandeling GeenStijl door nepnieuwsbureau EUvsDisinfo
Ikke ikke ikke, Frans Timmermans in NRC
Politicoloog over nare man Timmermans: 'Hij wordt dan een heel nare man'
Nu op televee: Timmerfrans, De Movie
Timmerfrans: 'Mensen bang dat Geert Wilders ze wil uitzetten vanwege hun huidskleur'
In Beeld. Het 'Zure Pauw'-trauma van Timmermans
En oh ja
Frans Timmermans blijft bij verkiezingsnederlaag in de Tweede Kamer
("Lol, dat trekt zijn ego never")
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Na NRC-debacle koopt D66 weer een podcast in, nu van Sander Schimmelpenninck (Volkskrant)
Haat D66 onafhankelijke journalistiek?
Timmerfrans: "Wonen zit in ons DNA"
Misschien wel de raarste campagneslogan ooit
Timmerfrans: 'Mensen bang dat Geert Wilders ze wil uitzetten vanwege hun huidskleur'
Hee. Daar heb je de polarisatie
Frans Timmermans blijkt ENORM POPULAIR bij Vietnamezen
Veruit populairste lijsttrekker in de loempiakraam
Bassiehof – De vraag is of Bontenbal fatsoenlijk genoeg is PvdA-GroenLinks uit te sluiten
Of blijkt het toch de rat van Rotterdam