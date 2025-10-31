achtergrond

Er is ook leuk nieuws: deze afscheidsknuffel voor Frans Timmermans in de Volkskrant

Hahahaha

Weedu, hier een kleine en volstrekt incomplete bloemlezing

Emotioneel wrak Timmerfrans ontploft bij Pauw

VIDEO. Timmerfrans spant dode door storm Poly voor eigen klimaatkarretje in persconferentie

Factcheck AD SLOOPT Frans Timmermans' fietsverhaal. Grote verkiezingsnederlaag dreigt

HALBEGATE. Schold Netanyahu op Timmermans?

Nieuwsuur: 'Timmermans schermt met Spaanse uitzetcijfers, maar kan deze niet aantonen'

Frans Timmermans LIEGT over behandeling GeenStijl door nepnieuwsbureau EUvsDisinfo

Ikke ikke ikke, Frans Timmermans in NRC

Politicoloog over nare man Timmermans: 'Hij wordt dan een heel nare man'

Nu op televee: Timmerfrans, De Movie

Timmerfrans: 'Mensen bang dat Geert Wilders ze wil uitzetten vanwege hun huidskleur'

In Beeld. Het 'Zure Pauw'-trauma van Timmermans

En oh ja

Frans Timmermans blijft bij verkiezingsnederlaag in de Tweede Kamer

("Lol, dat trekt zijn ego never")

Tags: volkskrant, timmerfrans, huilie huilie
@Ronaldo | 31-10-25 | 11:00 | 295 reacties

