Ten eerste is het helemaal niet GRAPPIG, anoniem internetmannetje, wat jij over Reinout Bongers zegt, en ten tweede is het gewoon heel erg dapper. Mannen die zeker zijn over hun tekortkomingen en daar wat aan willen doen zijn juist heel erg DAPPER. En het is heel erg mooi en dapper en knap dat Reinout zijn eigen bevindingen met een siliconen-nepvagina in een 3.050 woorden tellend epos met iedereen deelt, zodat de wereld voor alle geslachten een mooiere en betere plek wordt. Sta op tegen vlerken als Andrew Tate, het is de beurt aan vrouwen om te genieten. En ziet u ze niet gewoon zitten, een klein clubje redacteuren en columnisten van de Volkskrant, in de anti-islamkast van Robert van de Griend, elkaar bemoedigende schouderklopjes gevend terwijl iemand zich klaarvingert op een foto van Wierd Duk? Ja nou dan. Voor Reinout hebben we alleen maar begrip, we zuigen zelf ook.