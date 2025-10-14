achtergrond

Na NRC-debacle koopt D66 weer een podcast in, nu van Sander Schimmelpenninck (Volkskrant)

Haat D66 onafhankelijke journalistiek?

Dat betekent het: wel

Geen idee hoe dit werkt in het hoofd van het D66-campagneteam, maar je moet wat als de VPRO niet in de houding staat om een hagiografie over de lijsttrekker op een gunstig moment voor de verkiezingen uit te zenden. Na een eerder debacle met een bij NRC ingekochte podcast, waar de ombudsman van die krant over schreef "Maar dit was te verwarrend. Met een commerciële podcast voor een politieke partij begaf Mediahuis NRC zich op te glad ijs" en NPO-columnist Yora Rienstra voor op d'r falie kreeg, gaat de partij gewoon DOORRR met gesponsorde podcasts. Nu met onze grote vriend Sander Schimmelpenninck, die kennelijk tijd over heeft tussen zijn gezin, zijn onderneming, RTL Tonight en het schrijven van iedere week dezelfde column in de Volkskrant (leuk detail: in zijn laatste stukje prijst hij, heel toevallig, Rob Jetten) door. En met Sandra Phlippen, die na deze propagandaweken voor D66 gewoon weer wil terugkeren als onafhankelijke duider van de economie bij ABN Amro, als ze tenminste niet wordt gevraagd als minister voor D66, of voor een andere partij. Wij slaan deze podcast gevoeglijk over, maar hoogopgeleid Simon van Teutem lezend Nederland zal het wel vreten, dit zelfgenoegzaam gezwam.

Gisteren in de Volkskrant: Sander Schimmelpenninck prijst Jetten

Ook gisteren: Sander Schimmelpenninck presenteert D66-podcast

Media zijn vrij (om te zeggen wat D66 vindt)

Tags: volkskrant, d66, sander schimmelpenninck, sandra phlippen
@Ronaldo | 14-10-25 | 11:39 | 163 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

