Ja weet u, het is wel eerlijk. Maar toch fijn dat het nu maar zwart op wit staat. Ze waren nooit op een missie het nieuws te breken. Ze zijn gewoon op een missie dingen die helemaal geen nieuws zijn, beter te verkopen. En wij gaan dat boek, ondanks de aanbevelingen van Joris Luyendijk, Rutger Bregman, Sander Schimmelpenninck, Bas Heijne en Tim Hofman (de Grote Vijf van de marketing voor de doelgroep: mensen die zichzelf slim vinden omdat ze zes boeken per jaar lezen en dan het liefst zes boeken waar je wat van opsteekt) niet lezen. Bij deze boeken is de inhoud veelal een hinderlijke onderbreking van de geslaagde marketingfunnel en in dit geval hadden we de boodschap ook al begrepen na een artikel van Dominee Bregman over de Grondwet van je leven. Sorry. We solliciteren nog liever bij McKinsey.