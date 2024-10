Je mag niks en iemand anders bepaalt wanneer je eet en naar bed gaat. ‘Als mijn man dat met mij zou doen, zouden we het mishandeling noemen’, zegt auteur Eloise Rickman. Dus waarom vinden we dit bij kinderen wel normaal? Lees verder: https://t.co/Q6Gaau1jdk pic.twitter.com/ST3tSjlNgd

Kinderen zijn slechter dan volwassenen in bijna alles. Ze kunnen slechter schrijven, ze kunnen slechter rekenen, ze kunnen slechter achteruit inparkeren, ze kunnen slechter sporten, ze kunnen slechter tegen alcohol, ze roken niet maar ze vapen, en een beetje de kost verdienen ho maar. Maar één ding moeten we die achterlijke wezens nageven: ze praten niet zoveel onzin als de door De Correspondent geïnterviewde filosofe Eloise Rickman, die strijdt tegen adultisme. Nou ja, de interviewster van de Correspondent doet ook haar best, door te vragen wat 'adultisme' precies is HALLO MEID JE WERKT BIJ EEN MEDIUM DAT STRIJD TEGEN ALLE ISMES DIE ER ZIJN ZOALS SEKSISME, RACISME, VALIDISME, KOLONIALISME, SPECIËSME, WAT DENK JE DAT ADULTISME BETEKENT MOP WE ZIJN GEEN KINDEREN OF WEL. Nou ja. Een kind kan zien hoe achterlijk de takes na de breek zijn.