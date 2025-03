Kinderobesitas. Het ziet er ontegenzeggelijk geestig uit, maar de gevolgen kunnen best ernstig zijn, schijnt, dus Kabinet Schoof-1 wil er iets aan doen, door kindermarketing (debiel woord, debiel fenomeen) voor ongezonde troep aan banden te leggen. "Bijvoorbeeld geen tekenfilmfiguren meer op snoep of tv-reclame voor koek overdag," lezen we in misschien wel de sufste krant van Nederland, dat daarna een wetenschapper opvoert die zijn eigen onderzoek het belangrijkste van de hele wereld vindt en niet heel goed is in hoofd- en bijzaak van elkaar onderscheiden.

"Fabrikanten promoten ongezonde en verslavende producten grootschalig op populaire kanalen zoals TikTok en YouTube. Vaak subtiel, een logo of product komt hooguit even in beeld. Als een influencer ermee (vaak tegen betaling) zwaait, willen veel volgers het hebben. “Influencers slagen erin om zelfs chocola en drankjes zonder logo’s populair te maken. Jongeren bestellen die vervolgens online”, zegt hoogleraar Folkvord (niet te verwarren met Voldemort, red.)."

Ja en dat is heel erg en vervelend, maar niet echt het allerbelangrijkste hier. Actieplan Kinderobesitas GeenStijl: pak toeslagen af van ouders die hun kinderen happy meals voeren, zijn het rijke ouders, confiskeer hun volledige vermogen en deel het uit aan straatarme ouders, op voorwaarde dat ze er geen happy meals van kopen. Gadverdamme jongen, happy meals, verbied die dingen desnoods, geef McDonalds-medewerkers stokslagen, gooi een (spreekwoordelijke) molotovcocktail door het raampje van de McDrive, geef nooit meer een cent aan het Ronald McDonalds Kinderfonds. De komma-orgie die de EU is heeft voor alles een debiel regeltje maar op de een of andere manier liggen supermarkten vol met gore, ziekmakende troep. Geef vakkenvullers stokslagen, dring in de directiekamers van Ahold binnen en taser (spreekwoordelijk) de meneertjes en mevrouwtjes die de lakens uitdelen. Geef alle chips van Europa aan Schots, scheef, Mosterd en Zorro, die mannen hebben honger.

Veel dank.