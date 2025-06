We laten ons niet graag opnaaien maar we schrikken wel van deze analyse in de Volkskrant die wat ons betreft gaat over het FAILLIET van onze cultuur: 'Binnen één generatie lijkt Altijd is Kortjakje ziek te verdwijnen. In plaats daarvan zingen kinderen nu massaal Olifantje in het bos, op dezelfde melodie.' Nou kunnen we natuurlijk lacherig doen over een krant die een uitgebreid onderzoek uitvoert naar een simpel kinderliedje, maar wat ons betreft is dit dus HET BEGIN VAN HET EINDE. Welbeschouwd is zo'n 'simpel kinderliedje' namelijk de BAKERMAT van onze beschaving, een eerste kennismaking met de Nederlandse taal en bijbehorende NORMEN EN WAARDEN en KENNELIJK moest dat kinderliedje worden AANGEPAST om het te kunnen inzetten als duister PROPAGANDAMIDDEL. En waarom?! Laten we er zelf eens in duiken: Kortjakje, waarvan algemeen bekend is dat er een sekswerker mee wordt bezongen, is dus ziek. Dat moet een geslachtsziekte zijn, laten we voor het gemak zeggen gonorroe. Afijn Kortjakje druipt en schimmelt dus aan alle kanten maar let wel: slechts 6 dagen in de week. ZONDAGS zit Kortjakje namelijk in de KERK. Daarin zitten al meteen meerdere lagen van de Nederlandse volksaard. Je kunt redeneren dat het refereert aan de Joods-christelijke basiswaarden van ons land of onze liberale houding jegens personen van lichte zeden, wellicht zelfs aan de gevolgen van onveilige seks. Maar als die ene dag waarop Kortjakje in de kerk zit wordt bezongen is er toch óók sprake van een zekere ondertoon: Kortjakje is een SCHIJNHEILIGE HOER en daar VINDEN WE WAT VAN. Die boodschap is dus uit den bozen voor de huidige jeugd. In plaats daarvan moet het gaan over een jonge olifant in het bos. In Nederland lopen dus helemaal geen olifanten in het bos. Goddank, want we hebben al genoeg diersoorten die de leefbaarheid van dit land bedreigen. Dan de tweede regel, 'laat je mama toch niet los'. Mensen, als je dus in deze situatie komt, die in Nederland al ONDENKBAAR is, heb je te maken met ofwel een Aziatische olifant of een Afrikaanse bosolifant met een kalf (ja, dat heet een kalf). Die zijn LEVENSGEVAARLIJK. Daar moet je VER bij uit de buurt blijven, laat staan dat je ze gaat TOEZINGEN. Bovendien leven ze in tegenstelling tot de mannetjes (dat noem je dan weer stieren, zoek maar op) uitsluitend in KUDDES. Voor je er erg in hebt word je dus omvergelopen door een KUDDE van die territoriale grijze reuzen, spat je hoofd als een watermeloen uit elkaar en zijn al je botten verbrijzeld. En daar worden ONZE KINDEREN dus mee GEHERSENSPOELD. Zit er dan geen diepere boodschap in? Jawel; dat je het vooral niet moet wagen om een eigen pad te kiezen. Zelf na te denken. Dat je MAMA maar beter niet los kunt laten. En wie is MAMA? George Soros.