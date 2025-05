Toen ze voor de smartphones van kinderen onder de 14 kwamen, deden we niets, want we waren boven de 14 en zaten op onze smaprthone te kijken

Ja mag tegenwoordig helemaal niks meer en als het aan 1400 'artsen, wetenschappers en praktijkdeskundigen' (die oplichter van een Erik Scherder staat er ook tussen natuurlijk) ligt mag je ook geen smartphone meer als je jonger ben dan 14 jaar. Dat schrijven ze in een 'brandbrief' (die helemaal niet is opgesteld door wetenschappers maar door een activist zonder medische achtergrond) die kritiekloos wordt overgenomen door allerlei websites die jongeren onder de 14 gewoon kunnen bezoeken met hun smartphone. De brief is ondertekend door exact 0 kinderen onder de 14 maar dat komt volgens wetenschappelijk onderzoek omdat die kinderen daar geen interesse in hebben omdat ze de hele tijd op hun smartphone zitten te kijken naar debiele streams van debiele figuren. Er staan trouwens wel mensen op de lijst 'experts' die werkzaam zijn in de ouderengeneeskunde maar die hoor je dan weer niet pleiten voor een social media verbod voor bejaarden terwijl het internet daar enorm van op zou knappen. Straks mogen kinderen onder de 14 ook niet meer vapen verdomme.