Nou opletten geblazen want er is weer FRAUDE waar we voorlopig NIKS aan kunnen doen. Het wil namelijk zo: er zijn een HELE HOOP asielzoekers die ook weer een HELE HOOP kinderen hebben. Nu zijn er dus steeds meer mensen die een verblijfsvergunning willen en daarom HUN KIND laten ERKENNEN door een NEDERLANDER, mogelijk zelfs tegen betaling. Het gebeurt in "georganiseerd verband", er zijn hele groepen mannen die elk een handvol of ENKELE TIENTALLEN kinderen heeft erkend. 1 man heeft zelfs ZEVENENVEERTIG aanvragen gedaan om kinderen van vreemdelingen te erkennen. Als een gemeente, die over de kind-erkenningen gaat, in zo'n geval bezwaar heeft is er niets tegen te beginnen. Juridisch is het namelijk BIJNA ONMOGELIJK om te bewijzen dat het een 'ouder' puur om de verblijfsvergunning te doen is. Zul je straks zien dat al die BN'ers die een vluchteling in huis zouden nemen en het uiteindelijk toch maar niet doen straks allemaal een asielkind gaan claimen OMDAT JE DAARVOOR DUS PRAKTISCH NIETS HOEFT TE DOEN.

Maar het wordt nog erger. "Bij de IND zijn gevallen bekend waarbij wilsonbekwame mannen worden benaderd om als schijnouder op te treden. Zo beschrijft een vertrouwelijk rapport een zaak waarin een 76-jarige man met hersenschade een eenjarig kind wilde erkennen."

VIND JE NEDERLAND EEN LEKKER LANDJE? LAAT JE KIND ERKENNEN DOOR EEN KASPLANTJE. Allejezus.