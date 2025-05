De zoekactie naar de vermiste kinderen Jeffrey (10) en Emma (8) in de Carel Coenraadpolder bij Finsterwolde heeft volgens de politie niets opgeleverd. De politie meldt dat vader Klaas Bijl, die verdacht wordt van het ontvoeren van de kinderen, in een brief heeft aangekondigd de kinderen om het leven te zullen brengen. De man zou bovendien volgens een vriendin tegen zijn kinderen hebben gezegd dat ze 'naar het paradijs zouden gaan' vlak voor hij met ze verdween. De zoektocht, zowel in Nederland als in Duitsland, wordt voortgezet. "Het is mogelijk dat de verdachte vader met de kinderen is vertrokken richting Duitsland. De Nederlandse politie heeft intensief contact met de Duitse politie."