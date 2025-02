De popo heeft zes mensen opgepakt voor het geweldsincident in Rotterdam-Shithole waarbij een elfjarig ventje een kogel in z'n mik kreeg. Nou, mensen: het zijn KINDEREN. Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar oud. "De zes worden verdacht van poging moord of doodslag." Mogelijk ging het om een ongeluk: "In de wijk gaat het verhaal rond dat de kogel per ongeluk werd afgevuurd toen de jongeren in de weer waren met het vuurwapen. Buurtbewoners kennen de jongens en vertellen dat ze zich bezighouden met drillrap." Drillrap, als Sesamstraat voor TOTALE LOSERS is!