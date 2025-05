O god jongens er is weer eens wat hoor. Na jarenlang gejeremieer en gedreutel is onlangs in Rotterdam het migratiemuseum Fenix geopend en hoewel wij nog liever emigreren dan ernaar toe te gaan is dat vast hartstikke leuk en waardevol en leerzaam. Alleen: identitair Nederland is helemaal over z'n theewater omdat de directie van het museum het verkeerde kleurtje heeft (is migratie dan per se met huidskleur verbonden vraagt u zich misschien af, nee, of eigenlijk ja, want ALLES is met huidskleur verbonden, alsook met het kolonialisme, zelfs de porno die u kijkt, goorlap). Het devies luidt kortom: educate yourself maar ook weer niet zo goed dat je er verstand van krijgt en een directiefunctie kunt vervullen. Dit roept de vraag op of een Nederlander bijvoorbeeld Engels of Frans mag geven op een basisschool, of het niet een gevoelloze provocatie was om Maxima met haar roze bakkes het museum te laten openen, en of Wim-Lex niet eigenlijk een gore racist is omdat hij in plaats van haar geen leuke watervrouw uit Accra heeft bezwangerd. 2025 hè, kap er eens een keertje mee.