Peak identiteitspolitiek dit, van iemand die ook nog eens zo doordesemd is van de Juiste Hokjes dat het helemaal nergens voor nodig is. Zohran Mamdani, verrassend burgemeesterskandidaat in New York namens de Democraten, is millennial, moslim en immigrant. De man heeft daarnaast ideeën die het leven voor arbeiders en middenstanders aldaar eenvoudiger zouden maken - gratis kinderopvang, gratis ov, huurbevriezing, enzovoorts. Dat het nu toch weer over identiteit gaat, is te danken aan een publicatie in de New York Times vanmorgen. In 2009 meldde toenmalig middelbare scholier Mamdani zich aan voor de uni, en in die wereld zijn ze in Amerika nogal van het kleurtjes tellen. Dus kruiste hij in zijn aanmelding voor de prestigieuze Colombia University aan dat hij niet alleen Aziatisch maar ook een 'Black or African American' is. Hoewel hij in Oeganda geboren is, zegt hij over zijn familie: "They’re all of Indian origin, from Gujarat." Inmiddels ziet Mamdani zichzelf niet meer als zwart of Afro-Amerikaan, maar als "an American who was born in Africa".

Hij werd destijds niet toegelaten tot Colombia.