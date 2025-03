Wildplassen / wild plassen, fris is het niet. Maar: iedereen heeft het waarschijnlijk wel een keer gedaan en je hoeft er nou ook weer niet voor op water en brood. Of naar een kamp met andere wildplassers. Of, laten we zeggen, OPGESLOTEN ZITTEN IN EEN KRUIPRUIMTE. Nou moet gezegd: de meeste mensen die wel eens hebben wildgeplast / wild hebben geplast, zullen dat niet tegen de gevel van andermans woning hebben gedaan. (Welkom terug, Eric Lucassen) Een man uit Rotterdam deed dat wel, liet bovendien zijn leuter zien aan een kind, maar nam de benen toen de moeder (tevens bewoonster van de bepiste woning) de wijkagent inschakelde. Wat een gore lafzak. Het verhaal neemt een andere wending als de wijkagent daarna een kijkje gaat nemen bij de woning van de wildplasser, waar hij naartoe was gevlucht. Daar bleek de viespeuk zich te hebben VERSTOPT in de kruipruimte, die de agent vervolgens MET SCHROEVEN heeft dichtgemaakt. Zo heb je een engerd met z'n pik uit z'n broek, zo heb je een wijkagent die een kelder dichtschroeft om de engerd onder zijn eigen huis te laten verpieteren. Law and order! Dan denk je 'prima, die agent heeft vast gewacht tot er versterking was en de gevluchte engerd kon mee naar het bureau', maar nee. De opgesloten man moest eerst zelf 112 bellen vanuit de kruipruimte, om vervolgens na anderhalf uur te worden bevrijd. Dat is dus: niet volgens het boekje. De wijkagent heeft inmiddels spijt betuigd en er wordt 500 euro ingehouden van zijn salaris. Plassen was nog nooit zo wild.