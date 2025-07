Leuk nieuws voor iedereen die wethouder wil worden en daarnaast plannen heeft om de verzekering te tillen door zijn eigen huis in de fik te laten steken door een cannabisverslaafde schizofreen maar bang is dat je die twee dingen niet kunt combineren: in Rotterdam doen ze daar niet zo moeilijk over. Twee weken terug bleek tijdens de zitting tegen Rodney E. dat de Rotterdamse DENK-wethouder Faouzi Achbar er door het OM van wordt verdacht opdracht te hebben gegeven tot het brandstichten in zijn eigen huis, vandaag heeft de rechter bepaald dat Achbar geen schadevergoeding krijgt. "De schadeclaims van totaal ruim 40.000 euro die Achbar en zijn vrouw tegen de brandstichter hadden ingediend, zijn door de rechtbank afgewezen. Die kunnen niet worden beoordeeld omdat de officier van justitie een onderzoek heeft ingesteld naar de rol van Achbar zelf, aldus de rechter vrijdag. Ook de 'summiere onderbouwing' van de schadeclaims speelde een rol." Nu zou je kunnen denken: een wethouder die een heel nummer maakt van die brandstichting, nu zelf verdacht wordt en weigert in te gaan op de kwestie, dat kan natuurlijk niet. Maar dat kan dus gewoon wel in Rotterdam, stad van de onbegrensde mogelijkheden, stad van de bij kaasfabriekfraude betrokken topambtenaren die een zoon in de cokehandel hebben."Achbar blijft wel aan als wethouder en voerde deze week weer het woord in meerdere debatten. Hij sprak niet over de kwestie en wil ook niet ingaan op vragen van het AD daarover." Kijk dat is nou Rotterdam, geen woorden maar daden, niet lullen maar poetsen, acta non verba, waarom zou je praten met mensen als je ook gewoon je eigen huis in de fik kunt steken. Ja toch niet dan?