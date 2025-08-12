Mooi nieuws voor iedereen in Amsterdam die graag op een linkse partij wil stemmen, maar zich niet thuisvoelt bij GroenLinks, PvdA, GroenLinks-PvdA, D66, DENK, CDA (?), BIJ1, VOLT, Lijst Kabamba, De Vonk (voorheen groep-Veldhuyzen/Ahmadi), SP of de Één Wereld Partij: er is nu de Coalitie van Kleur. Dat is een afsplitsing van DENK, dat zelf een afsplitsing van de PvdA is, en niet te verwarren met BIJ1, wat ook een afsplitsing van DENK is, of met Lijst Kabamba of De Vonk, wat juist weer afsplitsingen zijn van BIJ1. Meer info op ChrisHoudtHetBij. Saillant detail: volgens deze blogger is De Coalitie Van Kleur eigenlijk vooral een coalitie van ene Eduard Mangal en: "In diverse gesprekken met welingelichte bronnen rondom Denk, Denk-leden en Mangal zelf, blijkt dat hij uit Denk gepest is, omdat hij te liberale ideeën had over homoseksualiteit. Deze ideeën vielen niet goed bij het bestuur van Denk." Oi oi. Homohaat bij DENK. Dat zal ze wel weer een hoop progressieve stemmen kosten. Oh nee wacht.