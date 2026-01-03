achtergrond

LIVE - Hoe is het nao, op Curaçao?

KLM vliegt niet meer. Prettige vakantie allemaal!

Is dat even vette pech voor alle rijksgenoten en vakantiegangers in Onze Achtertuinen Aruba, Bonaire en Curaçao. De KLM is voor nu gestopt met heen en weer vliegen, dus iedereen moet blijven zitten waar-ie zit. Vervelond! Zon, zee, palmbomen, grappige parasols van bamboe, cocktailtje, lekker snorkelen WAT WILLEN JULLIE NOG MEER? PS: grapje, we sturen wel een bootje.

Tags: aruba, bonaire, curacao, klm
@Pritt Stift | 03-01-26 | 12:30 | 131 reacties

Reaguursels

