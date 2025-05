Terwijl Oom Trumpie ff vrede regelde tussen een paar miljard moeslims en hindoes, Macron, Merz, Tusk en Starmer in Kyiv nota bene ff vrede (+ nog een villa aan het Como-meer voor mr en mrs Volodymyr) regelden voor Oekraïne, zat onze Premier van alle Nederlanders in een piepklein Boston Whaler-bootje op Bonaire naar een bos te kijken cq een natte Sloggi te halen. What a time to be alive. Gelukkig heeft Dick de foto's nog.