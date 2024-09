Allemaal even snel snel snel naar de analoge danwel digitale kiosk voor een exemplaartje van de krant van wakker Nederland. Allereerste grote interview met de Minister-President van alle Nederlanders in Nederland, en dat moet u toch echt even lezen. ER KOMT GEEN SCHOOF II . Oké, klein weggevertje nog na de break. Wouter de Winther (bekend van dit topic ), bedankt!

Hoe bent u nou eigenlijk onze premier geworden?

"Tja, ik ben op een donderdagavond namens de vier door Geert Wilders gebeld. Hij vroeg niet of ik ’ja’ wilde zeggen, maar wilde weten of ik gelijk ’nee’ zou zeggen, het wilde overwegen. Het was een donderslag bij heldere hemel. Ik heb er goed met mijn vriendin en mijn dochters over gesproken. En ik heb een criticaster ingevlogen, waarvan ik wist dat hij er niet zo enthousiast van zou worden. Die dinsdag erna heb ik ’ja’ gezegd. Ik dacht en denk dat het een jas is die mij wel past.”