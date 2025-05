Premier Schoof (bekomen van de 5 mei-schrik) steunt de brief die minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp aan de Europese Commissie heeft gestuurd, dat laat hij weten aan de NOS: "Ik sta er natuurlijk achter. Dat is eenheid van kabinetsbeleid". In die brief schreef Veldkamp over het besluit de verlenging van een partnerprogramma tussen Israël en de Europese Unie te blokkeren, om ProPallies terug in hun donkere holen hoopt te krijgen een "streep in het zand" te trekken. Van de weeromstuit staakte Israël alle verdere acties in Gaza! O nee, dat was geenszins het geval. Wel was Geert Wilders boos, die wilde het fijne weten van de totstandkoming van die brief. Nieuwsuur meldde gisteravond dat daarover helemaal geen overleg in de ministerraad heeft plaatsgevonden. Naar die totstandkoming gevraagd geeft Schoof antwoord op z'n Schoofs (zegt niets van belang): "Het is een besluit van minister Veldkamp. Hoe het tot stand is gekomen, daar doe ik geen uitspraken over." Voorts maakt Schoof zich echt heel veel zorgen over de situatie in Gaza en ook daar hebben we niks aan, maar waar we het ultieme NIKS aan hebben is toch wel de Schoofquote die volgt op de vraag of het kabinet te laat handelt: "Nee hoor. Ik vind dat we echt op de juiste momenten de juiste dingen hebben gedaan." Nouja, helemaal niks hebben we er ook niet aan want het is wel gewoon een heel mooie samenvatting van zijn kabinet. Niet dan?