Nieuwsuur vergeet dat ambulances het favoriete vervoermiddel zijn van Hamas , het liefst met de verlichting aan. ( PDF ) Dit is algemeen bekend , behalve bij Nieuwsuur. Hamas gebruikt het Palestijnse volk graag als menselijk schild, met de burgerslachtoffers bespelen ze de wereldopinie en werven ze kindsoldaten. Win-win. Hamas en andere terreurorganisaties vallen ook regelmatig hulpdiensten aan.

Dat Hamas ziekenhuizen, ambulances, scholen, moskeeën, scholen, kinderkamers en dergelijke misbruikt, is niet alleen verwerpelijk, maar ook volkomen logisch. Hamas is moeilijk selectief te raken, en als het misgaat krijgt Hamas propaganda cadeau. Als Hamas deze oorlog netjes in een lege woestijn was gestart, dan was deze zonder burgerslachtoffers in een dag afgelopen.

Nieuwsuur meldt kritiekloos 60.000 burgerslachtoffers. Hamas verbiedt communicatie over hoeveel van hun terroristen in actie zijn gesneuveld, hoeveel Palestijnen door Hamas zijn vermoord of hoeveel bejaarden aan ziektes of ouderdom zijn overleden. Alles wordt door Hamas zonder onderscheid opgeteld en elk sterfgeval is de schuld van IDF. Tienduizenden gedode terroristen tellen als burgers.

Wie de lijst en het open meldingssysteem onderzoekt, ziet grote manipulaties en dubbeltellingen die je onbeveiligd kon invoeren. Een bevolking van 2,2 miljoen heeft bij een sterftecijfer van 1 op 100 jaarlijks 22 duizend doden. Een onderrapportage van gesneuvelde terroristen en/of een overschatting van gestorven vrouwen is genoeg om veel onderzoekers op het verkeerde been te zetten.

Nieuwsuur stelt dat Israël alle grenzen onder controle houdt, en te weinig voedselhulp doorlaat. Er is 1.876.948 ton voedselhulp binnengelaten, dat geeft anderhalve kilogram per persoon per dag. De VN bevestigt 24.812 vrachtwagens tot januari. De VN deelde tienduizenden tonnen doorgelaten voedsel binnen Gaza niet uit, ze wilde het niet samen met Israël uitdelen, alleen samen met Hamas.

Nieuwsuur laat zien hoe lastig uitdelen van voedsel is in de Gazastrook, ze vertellen alleen niet waarom, deze vlog doet dat wel. 87% wordt door Hamas, criminelen en andere milities gestolen. Hamas heeft geld op het hoofd van elke hulpverlener gezet. Hamas valt voedselzoekende Palestijnen aan. Hamas wil niet dat anderen voedsel uitdelen, want dan zijn ze hun monopolie en macht kwijt.

Nieuwsuur sluit af met een uitgemergeld kind, samen met een huilende moeder. Hier zakt Nieuwsuur door een uiterste ondergrens. Kijk eens goed naar de moeder, ze is mollig. Hoeveel ouders zouden hun kind uithongeren terwijl ze zelf dooreten? Op 2,2 miljoen mensen heb je helaas kinderen die ernstig ziek zijn. Ze kregen zeer regelmatig uitgebreide medische zorg in Israëlische ziekenhuizen.

Het zou goed zijn als Nieuwsuur eens rustig nadenkt over de publicatie van zo`n eenzijdige, slecht geïnformeerde video die niet in historisch perspectief is geplaatst. Gaat dat leiden tot vrede? Of zetten we dan zelfs hier mensen tegen elkaar op? Brengen we dan bepaalde bevolkingsgroepen in gevaar voor represailles? Wat is precies de visie, missie en strategie van Nieuwsuur, de NOS en NPO?

Hamas herhaalde november 2023 dat ze de Gazastrook niet willen besturen en alleen geïnteresseerd zijn in oorlog. Anderhalf jaar onderhandelen in Qatar hebben weinig opgeleverd en daarmee dit beeld verder bevestigd. Hamas kon 19 jaar een staat ontwikkelen, deed dat niet, maar eiste dat wel op. Hetzelfde zagen we onder Egypte tussen 1948 en 1967 misgaan, dat ging zelfs Gaddafi te ver.

Hamas ontvoert, martelt en vermoordt Palestijnen om aan de macht te komen en te blijven. Hamas organiseerde 19 jaar geen verkiezingen. Palestijnse oppositie wordt door Hamas doodgemarteld, vrije verkiezingen vereisen vrijheid van meningsuiting. Ze hebben geen controle meer. Een terroristische organisatie die niet normaal met haar eigen inwoners kan omgaan, heeft ook oorlog met haar buren.

Met Egypte en Jordanië was vrede mogelijk. Syrië en Libanon willen dat ook. Beirut vierde haar bevrijding van Hezbollah met een besluit Hezbollah te ontwapenen, wat de VN in 2006 had bevolen. De Gazastrook heeft echt direct een Aziatische of Afrikaanse vredesmacht nodig zodat veilig voedsel kan worden uitgedeeld. Niet alleen aan de grens, maar midden in de haarvaten van de maatschappij.

De Gazastrook inclusief Gaza-stad moet niet alleen bevrijd worden van Hamas, maar ook van milities en maffioso die in het machtsvacuüm springen dat Hamas achterlaat. Het gaat ook even duren voordat alternatieve politieke partijen zich hebben opgericht en geprofileerd. Het kost tijd voordat een generatie van kiezers de haat hebben afgeleerd die ze zelfs op UNRWA-scholen kregen. (PDF)

Vrede komt pas na veiligheid, voedsel, VvMU, verzoening en vrije verkiezingen.