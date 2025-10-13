De NPO is dan misschien 'de plek van ons allemaal' en de slogan van AVROTROS is dan misschien 'maakt cultuur toegankelijk voor iedere Nederlander, van jong tot oud', maar de plek van ons allemaal is de NPO dus niet en bij de AVROTROS is 'van jong tot oud' vast welkom, maar wordt er aan de poort wel even gecontroleerd wie 'iedere Nederlander' precies is. Want als u toevallig een Israëlische Nederlander bent, of een Joodse Nederlander, of gewoon voor Israël wil gaan stemmen bij het Songfestival, hebt u pech. Die deur blijft dicht. De redenen zijn, waren en blijven: het megalomane gelul over 'het uitsluiten van internationale onafhankelijke verslaggevers' in Gaza en het schijnheilige geleuter over 'bewezen inmenging' rond de Israëlische inzending. Dus eerst iedereen opnaaien en geld uit de zak willen kloppen óm te gaan stemmen, en als een fanatieke club stemmers precies dát doet, daarover gaan janken. En bovendien: alsof die punten niet altijd strategisch-politiek bij elkaar over de heg worden gemieterd. Blijkbaar gaan ALLE leden van de European Broadcasting Union tijdens de Algemene Vergadering (4 & 5 december) stemmen over deelname van Israël en onder die leden ook mensenrechtenverdedigers en morele gidslanden als Libanon, Algerije, Egypte, Marokko en Turkije. GOH NOU heel benieuwd aan welke kant van de geschiedenis Nederland dan staat.