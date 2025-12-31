Het Laatste Lijstje. GeenStijl Kliktoppers 2025
Tevens: Stamcafé
Welkom bij het Jaarlijkse Laatste Lijstje der Late Lijstjes met de BEST GELEZEN TOPICS in het jaar des Heeren 2025 op uw lievelingswebsite De GeenStijls. Lang niet altijd de topics die u had verwacht maar vaak wel precies de topics die u wel had verwacht, omdat u hier nou eenmaal komt voor onbevreesd, humoristisch, vlijmscherp en ongefilterd nieuws. Net NIET in de Top 26 des Jahres: Marco Borsato, het erg ongezellige opiniestuk getiteld 'Kati Piri toont het ware gezicht van GroenLinks-PvdA: een radicale partij vol idioten, halvegaren, Jodenhaters en de extreem gore politieke opportunist Frans Timmermans', de politiemeneer uit Flevoland die keihard kant koos in het Gaza-conflict nadat hij al aangifte had gedaan tegen Geert Wilders, de ophef rond Wierd Duk én weer eens iets over Mallorca-gangster Mees Telkamp. Daar gaan we dan!
26 - En hier zitten we dan, met al die psychisch getroebleerde en criminele Syriërs
Net niet in Top 25 maar wel in Top 26, dus die moest even mee, omdat we wekenlang tegen nieuws na nieuws na nieuws over crimineel getroebleerde Syriërs aan moesten kijken en we er echt he-le-maal klaar mee waren. Klaar met de steekpartijen, de jatpartijen, de aanslagdreiging, het goedpraten, het pamperen en het oeverloze gezeik. En er zullen er heus een paar apotheker zijn, of worden, of willen worden, maar het overgrote deel verpest het weer eens voor de kleine minderheid.
25 - Top 50 Beste Nederlandse Twitteraars van X
Met allemaal ingewikkelde algoritmen op volstrekt logische wijze met de handcomputer uit het hoofd berekend: de Top 50 Beste Nederlandse Twitteraars van X! GeenStijls magnum opus van afgelopen jaar. De allerbeste Twitteraars. Niet per se leuke mensen, wel goede mensen. Uitverkoren omdat ze misschien ook wel op BlueSky zitten, maar toch vooral op Twitter zijn gebleven. Iedereen die naar BlueSky is opgerot is sowieso vervelend, en de állervervelendste mensen zijn de mensen die nu van BlueSky op rasse schreden terugkeren naar het wél leuke Twitter. BLIJF WEG! KSSST! Enfin, met deze 50 hebt u altijd prijs.
24 - AUDIO. Rapper Kempi dreigt scharrel te vermoorden als ze geen abortus pleegt
"Kempi zat vorig jaar een paar dagen vast, nadat hij een veertien jaar jongere vrouw die zwanger van hem zou zijn had mishandeld en met de dood bedreigd. Toen hij er niet in slaagde haar een abortus te laten plegen, stuurde hij er een volgens hemzelf door platenmaatschappij Top Notch betaald advocatenteam op af om haar de mond te snoeren." Leest u zelf maar.
23 - Hoofdredactie NRC LIEGT over door correspondent uit duim gezogen interview met Spaanse boer
Extreem lollige ophef omdat de slijpsteen voor de fantasie (NRC) stukken liet verzinnen door correspondent Oumaima Abalhaj. Volgens adjunct Melle Garschagen kwam de reportage tot stand 'volgens de NRC Code' maar dat was natuurlijk niet zo. Om de media te controleren hebt u: GeenStijl nodig.
22 - VERHITTE PERSCO met Trump, JD Vance en Zelensky: 'Have you said thank you once?'
Het was ons het jaartje weer wel / wel weer met Donald J. Trump, de idioot die is verkozen tot president van de machtigste natie van de planeet. In februari kreeg-ie het aan de stok met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Later waren ze wel weer vrienden, toen weer niet, nu weer wel, er is geen pijl op te trekken.
21 - VIDEO. Tuig jat knuffels op herdenkingsplek vermoorde Jeffrey en Emma in Winschoten
Na een verschrikkelijke dood of moord haalt een deel van het volk troost uit het leggen van bloemen, kransen, knuffels. Als een ander deel van het volk vergezeld door allerlei Arabische krachttermen die knuffels weghaalt krijg je: OPHEF.
20 - Volslagen krankzinnig. Meisje van 11 jaar oud doodgestoken door man van 29
Een van de verschrikkelijkste gebeurtenissen van 2025: een meisje van 11 werd in Nieuwegein doodgestoken door een knettergekke idioot van 29 jaar oud. De idioot was volgens de eerste berichten een Syriër, maar bleek volgens latere berichten een Marokkaan.
19 - VIDEO! Gruwelijke mishandeling Bijlmer ArenA
Dit is Nederland anno 2025. Een man die voor zijn leven moet knokken op een treinstation, omstanders die niet ingrijpen, en de man die wollah wollah een fles op z'n kop kapot gemept krijgt. Deze maat mag God (bestaat niet, maar toch) op z'n blote knietjes danken dat hij nog leeft. Bij GeenStijl krijgt u de hap gewoon warm opgediend: zonder blurretjes, ongefilterd.
18 - Video. Hamas executeert publiekelijk acht Palestijnen, kondigt meer executies aan
Ah ja het voorland van de Rode Lijn. Al die bloedvermoeiende Sterres en Vlinders die denken dat als je de IDF weghaalt uit de hel, dat het een soort Luilekkerland is met rivieren van vanillevla, karbonades aan de bomen en onbeperkt Kahlúa in de koffie. Nou niet dus: laat ze vrij en je krijgt dat ze elkaar publiekelijk overhoop gaan schieten. Wel, Sterre en Vlinder en al die andere natuurwijnidealisten, GA DAN.
17 - VIDEO. Fietsende Volkert van der Graaf duwt Left Laser knakker omver
Ook leuk in het lijstje van Best Gelezen Stukkies een item van de communistische fillempiesmaker Bob Scholte, die u nog kent Uit De Ouden Doosch van die keer dat-ie hysterisch in de camera stond te blèren. Enfin, nu doet hij dus zelf dingen met camera, zoals zich omver laten duwen door de moordenaar van Professor Pin. En u ziet aan die agressieve rotkop van Volkert wel dat de moord op Pin geen ongelukje was.
16 - Ongenuanceerd Liveblog - OOSTENRIJK wint Songfestival 2025
Hoera, gelukkig doen we volgend jaar niet meer mee, omdat de AVROTROS dat voor ons heeft besloten. Bij de AVROTROS hebben ze namelijk een schijthekel aan Israël en dus mogen we lekker 'Frans & Mariska stellen op de proef' of 'Gort over de grens' of een van die andere hoogtepunten kijken. Ieder jaar weer in de Top van ons klassement, maar volgend jaar niet: het Songfestival.
15 - Twee vrouwen stelen bloemstuk van graf te Apeldoorn, op heterdaad betrapt
Wat is er eigenlijk mis met mensen?
14 - Tommy Robinsons "grootste rechtse demonstratie ooit" trekt door Londen
Omdat u hier allemaal zo links als de neten bent was u benieuwd wat voor een volk er nou precies naar een 'rechtse demonstratie' komt. Of u kwam inspiratie opdoen, dat kan natuurlijk ook. Ook mocht praten: Eva Vlaardingerbroek, die hier nog voor de boertjes was met dat belachelijke sjaaltje, en nu weer heel erg voor Charlie Kirk. Enfin.
13 - LIVE. ELSFEST AFGELAST: VELDSLAG, TRAANGAS INGEZET, HEFTIGE CONFRONTATIES MET POLITIE
Lowlands op het Malieveld met minder drugs en meer woede. We hadden zó extreem veel zin in Elsfest 2025, dat we Tom Staal maar eens lekker thuis bij de haard hielden. De kneuzenparade vol gekken, nazi's, idioten en hooligans kon alleen maar uitlopen op een veldslag. En goh, wie had het nou aan zien komen behalve precies IEDEREEN: het werd een veldslag. Els_Rechts is sindsdien van de aardbodem verdwenen. Misschien zit ze wel in Argentinië, of in Paraguay.
12 - Druzen gedwongen van balkon te springen, nieuw sektarisch geweld amper bij te houden
Nog meer spanningen in het Midden-Oosten en helaas weer geen dalende spanningen in het Midden-Oosten. De hel samengevat: soennitische milities plegen talloze oorlogsmisdaden tegen Syrische Druzen, en het Syrische 'overheidsleger' dat bestaat uit ongeveer diezelfde milities zouden deze Druzen tegen dezelfde milities moeten beschermen.
11 - Orgel-agent André Nieuwkoop verdacht van zedenmisdrijven en schending ambtsgeheim
Politieagent André Nieuwkoop speelde graag op een orgel maar dat was niet het enige waar hij graag mee speelde. De slachtoffers van het seksueel misbruik waren helaas een stuk jonger dan het orgel.
10 - Politie schiet verdachte van beroving dood bij McDonald's Capelle aan den IJssel
Trieste gebeurtenis waarbij in het voortraject wel wat is misgegaan qua opvoeding, hulpverlening en PvdA-traject. De politie heeft een vijftienjarige jongen doodgeschoten. Deze Jerryson was op het moment van het drama in het bezit van een vuurwapen. Oftewel een potentieel dodelijk wapen.
9 - Steekpartij centrum Amsterdam, 5 gewonden, dader aangehouden
Tussen het pissen op genderneutrale toiletten door was het ook weer traditioneel ongezellig in Amsterdam, met voortdurend explosies en moorden en steekpartijen, met als een van de dieptepunten een massale steekpartij, op klaarlichte dag, in het hart van het centrum. Meerdere gewonden en bijzondere beelden van een HELD die de dader overmeestert. Dader: een doorgedraaide Oekraïense deserteur genaamd Roman D., met de D van Demianenko.
8 - LIVE. De Grote GeenStijl Uitslagenavond 2025
Hoera diep in de Top 10 vinden we de Grote GeenStijl Uitslagenavond, ons tweejaarlijkse feest der democratie met The Dogfather en allerlei andere interessante en gezellige gasten aan tafel. Dat doen we omdat we denken dat jullie het leuk vinden, maar dat doen we vooral omdat we het zélf heel erg leuk vinden. Beetje zo'n show in elkaar draaien, studiootje timmeren, paar mensen aan tafel smijten en dan lekker bier drinken. Over twee jaar weer!
7 - Op COA-locatie gearresteerde man (22) ook verdacht van dood Lisa (17)
Nog een schokkende gebeurtenis waar het hele land van op de kop stond: de moord op de zeventienjarige Lisa. Het verzandde in een discussie over hoe vrouwen veilig over straat kunnen omdat we hier last hebben van een 'mannenprobleem', het werd niet echt een discussie over de illegale asielzoeker die de moord pleegde want dan ben je een racist. Nederland zamelde heel veel geld in, geen idee waar dat geld is gebleven.
6 - LIVEBLOG. VERENIGDE STATEN VALLEN DRIE NUCLEAIRE FACILITEITEN IRAN AAN
En dan komen we nu terecht bij het subkopje internationale betrekkingen. Net niet in de Top 5 het topic 'LIVEBLOG. VERENIGDE STATEN VALLEN DRIE NUCLEAIRE FACILITEITEN IRAN AAN'. Dat was een voorbode op de Derde Wereldoorlog, maar dat werd natuurlijk helemaal geen Derde Wereldoorlog, omdat Iran een schijtland is. Midden in de nacht wakker worden en livebloggen om ongefilterd het nieuws de wereld in te pompen, en dáárom bent u Premium Lid van GeenStijl.
5 - LIVEBLOG VII. NIEUWE RAKETAANVAL IRAN OP ISRAËL
Nog meer Livebloggen, maar nu niet met de kift tussen Amerika en Iran, maar de kift tussen Iran en Israël. Om eerlijk te zijn staan er MEERDERE LIVEBLOGS hoog in het Jaarklassement, die we hier maar even hebben gebunbeld op de hoogste positie. Zoals 3, 4, 6, 10, enzovoorts. Ook hiervoor geldt: steun GeenStijl met een Premium Lidmaatschap, slechts vijf tientjes per jaar, en dan kunnen wij lekker livebloggen en dingen doen die ze bij de NOS niet kunnen.
4 - Rolkoffertjes Postcodeloterij massaal gedumpt op Marktplaats
Groot mysterie in de Top 5 en het lolligste topic van allemaal - deze banger is ergens viral gegaan, maar we kunnen niet precies achterhalen waar. Misschien weet u het. Feit is dat die koffertjes inderdaad werden gedumpt op Marktplaats, zoals ze bij DPG ieder jaar hun kerstpakket op Marktplaats flikkeren. EN DAN NU OVER NAAR DE TOP 3! Tromgeroffel
3 - VIDEO. CHARLIE KIRK NEERGESCHOTEN
Gruwelijke beelden verschenen in de krochten van het internet en die krijgt u dan op een presenteerblaadje van GeenStijl, want in tegenstelling tot de NOS bepalen wij hier niet of u oud en wijs genoeg bent om beelden te mogen bekijken. Dat bepaalt u helemaal zelf. Dus ook gewoon beelden dat Charlie Kirk een kogel in z'n nek krijgt. Ook hoog in de jaarlijsten het nieuws over de
verdachte dader van de moord, en de obligate reacties van de Nederlandse politici.
2 - Geweldsdreiging tussen jongeren escaleert, martelvideo's circuleren, Beverwijk en Heemskerk sluiten alle middelbare scholen
Nederlandste Nederlandbeeld van 2025 waar de bloods en crips van Beverwijk en Heemskerk ruzie met elkaar hebben. Scholieren krijgen ruzie met elkaar via TikTok en Snapchat en martelen elkaar, op camera, met allerlei hallucinante bedreigingen, meldingen over schietpartijen en mensonterende ellende. Waarom zijn we eigenlijk zo'n raar land geworden?
1 - Beelden van seksende mensen op Koningsdag in Amsterdam gaan viral, blijkt mogelijk verkrachting
Hoe kon het ook anders: de beelden van de 'seksende mensen' op Koningsdag te Amsterdam staan op 1. Na ampel beraad hier op GSHQ besloten de beelden toch maar niet online te smijten, omdat het verdomd veel leek op een verkrachting, en verkrachtingen allesbehalve lollig en grappig zijn. En we snappen heus wel dat half Nederland - inclusief alle moraalriddertjes van media en kranten en talkshows - naar GeenStijl surft om daarna weer schande te spreken van GeenStijl, maar aan dat circus deden we dit keer dus niet mee. Dader Sirio kreeg 18 maanden cel.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Grootste demonstraties in Iran sinds 2022 houden aan, 'traangas en kogels ingezet door regime'
Iraanse editie Elsfest verloopt niet zonder slag of stoot
RECORDWINST bij necrosis Reaguurder van het Jaar Bokaal 2025 in het Stamcafé
Reaguurders Kwalificatie Toernooi onherstelbaar gewonnen
GSTV - Jankende Jesse in het StamCafé
The boy who cried BLOKKADE
Kijken in het Stamcafé. Spartacus (Timon Dias) over de verwijfde samenleving
Een podcast is ook maar een sociaal construct