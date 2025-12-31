Tevens: Stamcafé

26 - En hier zitten we dan, met al die psychisch getroebleerde en criminele Syriërs

Net niet in Top 25 maar wel in Top 26, dus die moest even mee, omdat we wekenlang tegen nieuws na nieuws na nieuws over crimineel getroebleerde Syriërs aan moesten kijken en we er echt he-le-maal klaar mee waren. Klaar met de steekpartijen, de jatpartijen, de aanslagdreiging, het goedpraten, het pamperen en het oeverloze gezeik. En er zullen er heus een paar apotheker zijn, of worden, of willen worden, maar het overgrote deel verpest het weer eens voor de kleine minderheid. 25 - Top 50 Beste Nederlandse Twitteraars van X

Met allemaal ingewikkelde algoritmen op volstrekt logische wijze met de handcomputer uit het hoofd berekend: de Top 50 Beste Nederlandse Twitteraars van X! GeenStijls magnum opus van afgelopen jaar. De allerbeste Twitteraars. Niet per se leuke mensen, wel goede mensen. Uitverkoren omdat ze misschien ook wel op BlueSky zitten, maar toch vooral op Twitter zijn gebleven. Iedereen die naar BlueSky is opgerot is sowieso vervelend, en de állervervelendste mensen zijn de mensen die nu van BlueSky op rasse schreden terugkeren naar het wél leuke Twitter. BLIJF WEG! KSSST! Enfin, met deze 50 hebt u altijd prijs. 24 - AUDIO. Rapper Kempi dreigt scharrel te vermoorden als ze geen abortus pleegt

"Kempi zat vorig jaar een paar dagen vast, nadat hij een veertien jaar jongere vrouw die zwanger van hem zou zijn had mishandeld en met de dood bedreigd. Toen hij er niet in slaagde haar een abortus te laten plegen, stuurde hij er een volgens hemzelf door platenmaatschappij Top Notch betaald advocatenteam op af om haar de mond te snoeren." Leest u zelf maar. 23 - Hoofdredactie NRC LIEGT over door correspondent uit duim gezogen interview met Spaanse boer

Extreem lollige ophef omdat de slijpsteen voor de fantasie (NRC) stukken liet verzinnen door correspondent Oumaima Abalhaj. Volgens adjunct Melle Garschagen kwam de reportage tot stand 'volgens de NRC Code' maar dat was natuurlijk niet zo. Om de media te controleren hebt u: GeenStijl nodig. 22 - VERHITTE PERSCO met Trump, JD Vance en Zelensky: 'Have you said thank you once?'

Het was ons het jaartje weer wel / wel weer met Donald J. Trump, de idioot die is verkozen tot president van de machtigste natie van de planeet. In februari kreeg-ie het aan de stok met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Later waren ze wel weer vrienden, toen weer niet, nu weer wel, er is geen pijl op te trekken.

16 - Ongenuanceerd Liveblog - OOSTENRIJK wint Songfestival 2025

Hoera, gelukkig doen we volgend jaar niet meer mee, omdat de AVROTROS dat voor ons heeft besloten. Bij de AVROTROS hebben ze namelijk een schijthekel aan Israël en dus mogen we lekker 'Frans & Mariska stellen op de proef' of 'Gort over de grens' of een van die andere hoogtepunten kijken. Ieder jaar weer in de Top van ons klassement, maar volgend jaar niet: het Songfestival. 15 - Twee vrouwen stelen bloemstuk van graf te Apeldoorn, op heterdaad betrapt

Wat is er eigenlijk mis met mensen? 14 - Tommy Robinsons "grootste rechtse demonstratie ooit" trekt door Londen

Omdat u hier allemaal zo links als de neten bent was u benieuwd wat voor een volk er nou precies naar een 'rechtse demonstratie' komt. Of u kwam inspiratie opdoen, dat kan natuurlijk ook. Ook mocht praten: Eva Vlaardingerbroek, die hier nog voor de boertjes was met dat belachelijke sjaaltje, en nu weer heel erg voor Charlie Kirk. Enfin. 13 - LIVE. ELSFEST AFGELAST: VELDSLAG, TRAANGAS INGEZET, HEFTIGE CONFRONTATIES MET POLITIE

Lowlands op het Malieveld met minder drugs en meer woede. We hadden zó extreem veel zin in Elsfest 2025, dat we Tom Staal maar eens lekker thuis bij de haard hielden. De kneuzenparade vol gekken, nazi's, idioten en hooligans kon alleen maar uitlopen op een veldslag. En goh, wie had het nou aan zien komen behalve precies IEDEREEN: het werd een veldslag. Els_Rechts is sindsdien van de aardbodem verdwenen. Misschien zit ze wel in Argentinië, of in Paraguay.

12 - Druzen gedwongen van balkon te springen, nieuw sektarisch geweld amper bij te houden

Nog meer spanningen in het Midden-Oosten en helaas weer geen dalende spanningen in het Midden-Oosten. De hel samengevat: soennitische milities plegen talloze oorlogsmisdaden tegen Syrische Druzen, en het Syrische 'overheidsleger' dat bestaat uit ongeveer diezelfde milities zouden deze Druzen tegen dezelfde milities moeten beschermen. 11 - Orgel-agent André Nieuwkoop verdacht van zedenmisdrijven en schending ambtsgeheim

Politieagent André Nieuwkoop speelde graag op een orgel maar dat was niet het enige waar hij graag mee speelde. De slachtoffers van het seksueel misbruik waren helaas een stuk jonger dan het orgel. 10 - Politie schiet verdachte van beroving dood bij McDonald's Capelle aan den IJssel

Trieste gebeurtenis waarbij in het voortraject wel wat is misgegaan qua opvoeding, hulpverlening en PvdA-traject. De politie heeft een vijftienjarige jongen doodgeschoten. Deze Jerryson was op het moment van het drama in het bezit van een vuurwapen. Oftewel een potentieel dodelijk wapen. 9 - Steekpartij centrum Amsterdam, 5 gewonden, dader aangehouden

Tussen het pissen op genderneutrale toiletten door was het ook weer traditioneel ongezellig in Amsterdam, met voortdurend explosies en moorden en steekpartijen, met als een van de dieptepunten een massale steekpartij, op klaarlichte dag, in het hart van het centrum. Meerdere gewonden en bijzondere beelden van een HELD die de dader overmeestert. Dader: een doorgedraaide Oekraïense deserteur genaamd Roman D., met de D van Demianenko.