Toegegeven: het zijn prachtige bloemen. De bovenstaande video uit Apeldoorn werd door Harry van der Bij, de vader van de filmer, op Facebook gezet. De Stentor tekent het als volgt op: "„Mijn zoon heeft de video gemaakt, hij was met zijn auto bezig. Rond 22.00 uur was hij een sigaretje aan het roken. Toen hoorde ik op een gegeven moment een hoop geschreeuw.” Hij haastte zich naar zijn zoon, die op dat moment de vrouw aansprak met het bloemstuk in haar hand. Dat liet ze uiteindelijk los. „Ze pleurde het in de struiken neer.” Van der Bij probeerde naar eigen zeggen vervolgens het gesprek met hen aan te gaan. „Ze dachten dat dat mocht, zeiden ze. Ze hebben er helemaal niks te zoeken. En als je denkt dat het mag, waarom doe je het dan ‘s avonds laat en niet overdag?”"

De bloemen waren afkomstig van het graf van bekende en geliefde plaatselijke autohandelaar Leffert Veenstra (48) die eerder die dag begraven was. Het voorval leidde dan ook nog tot onlusten later op de avond: "Maandagavond reden jongeren op scooters en fatbikes op en neer bij het huis van de vermeende daders. Auto’s reden langzaam door de straat. Op een gegeven moment werden er eieren naar het huis gegooid. De gevel en ramen raakten besmeurd. De politie kwam meerdere keren ter plaatse en sprak kort met de bewoners van het huis. „De emoties liepen hoog op en we hebben er op dat moment voor gekozen om in te zetten op het terugkeren van de rust in de buurt’’, zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch. Toch bleef de onrust aanhouden. Toen agenten even uit de straat vertrokken, werden er opnieuw eieren gegooid. Rond middernacht werd een vrouw uit de woning begeleid naar een politiebusje. Zij werd door omstanders uitgejouwd. Het zou gaan om een van de vrouwen uit de video. Nadat de vrouw was afgevoerd en de politie vertrok, keerde de rust terug in de straat."

Brisant weer allemaal.