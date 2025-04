Mensen die niet willen meedoen aan het opbreken van een collectieve pensioenpot naar individuele potjes, werd deze week een gebrek aan collectiviteit verweten. Lees die zin nog eens rustig na. Wanneer je niet individueel verder wilt, ben je niet solidair genoeg!? Het was een tekenend moment van de waanzin, manipulatief gedraai en gebrek aan realiteitszin tijdens het zoveelste pensioendebat.

Keuzevrijheid bij pensioendeelnemers, het oude en nieuwe systeem naast elkaar zou onuitvoerbaar zijn, terwijl we mensen hebben met aanspraken op de algemene ouderdomswet, meerdere collectieve pensioenen en individuele kapitaalverzekeringen. Die verzekeringen verschillen qua opzet weinig van de nieuwe individuele pensioenwet. Dat dit uitvoerbaar is, bewijzen we al een halve eeuw.

Binnen het oude stelsel is het niet belangrijk hoe oud een pensioeninleg is, elk opbouwjaar telt even hard mee. De pensioenbeloften zijn een percentage van het loon, moreel en soms bij wet gegarandeerd door werkgevers. Bij individuele potjes is het belangrijk om zo vroeg mogelijk zo veel mogelijk in te leggen, hoe langer het kan groeien. Hoeveel er is als je met pensioen bent of gaat, weet alleen God.

Halverwege de wedstrijd wisselen van systeem geeft generatieconflicten. Jongeren moeten terwijl ze vechten om woonruimte zo veel mogelijk inleggen, de opbouw in hun jeugd is zo cruciaal, dat kan je later nooit meer goed compenseren. Mensen die nu veertig of vijftig zijn, worden daardoor zo hard geraakt, dat ze compensatie zouden krijgen, iets dat door lage dekkingsgraden onzeker wordt.