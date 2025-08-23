achtergrond

Trump publiceert audio en transcripten waarin Epsteins madame Ghislaine Maxwell hem vrijpleit

Prachtige vrouw en wat heeft ze toch een heerlijke stem we snappen die Jeff wel

Ghis, zoals wij haar mogen noemen, werd eind juli geïnterviewd door Trumps vice-hoofdaanklager Todd Blanche en vervolgens met haar witte doos naar een minder strenge gevangenis overgeplaatst. Gisteren plaatste Blanche de transcripten en audio van dat interview online. Samengevat komt het erop neer dat Maxwell Trump vrijpleit van elk vermeend wangedrag en hij over de hele linie altijd een heer was, ze niet gelooft dat Jeffrey Epstein zelfmoord heeft gepleegd, er geen 'client list' is en dat er geen compromitterende beelden bestaan. Die laatste bewering zet ze extra kracht bij door te zeggen dat zij al Epsteins huizen ingericht heeft en er nooit camera's op ongepaste plaatsen als badkamers en slaapkamers geplaatst zijn. Dat is echter een aantoonbaar leugen, want foto's in bezit van de New York Times van Epsteins grootste huis in New York tonen minstens twee camera's in een slaapkamer en bijkamer met bank en schrijft daarbij: "Several of Mr. Epstein’s victims have said the mansion was outfitted with a network of hidden video cameras." Maar goed, hoe lang houdt dit de MAGA-troepen zoet voordat ze opnieuw om de daadwerkelijke Epstein Files gaan vragen?

Tags: Epstein, Maxwell, audio
@Spartacus | 23-08-25 | 15:15 | 24 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

