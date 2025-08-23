Trump publiceert audio en transcripten waarin Epsteins madame Ghislaine Maxwell hem vrijpleit
Prachtige vrouw en wat heeft ze toch een heerlijke stem we snappen die Jeff wel
Maxwell: The president was never inappropriate with anybody. And the times that I was with him, he was a gentleman in all respects. pic.twitter.com/HqAeQ4RyUC— Acyn (@Acyn) August 22, 2025
Ghis, zoals wij haar mogen noemen, werd eind juli geïnterviewd door Trumps vice-hoofdaanklager Todd Blanche en vervolgens met haar witte doos naar een minder strenge gevangenis overgeplaatst. Gisteren plaatste Blanche de transcripten en audio van dat interview online. Samengevat komt het erop neer dat Maxwell Trump vrijpleit van elk vermeend wangedrag en hij over de hele linie altijd een heer was, ze niet gelooft dat Jeffrey Epstein zelfmoord heeft gepleegd, er geen 'client list' is en dat er geen compromitterende beelden bestaan. Die laatste bewering zet ze extra kracht bij door te zeggen dat zij al Epsteins huizen ingericht heeft en er nooit camera's op ongepaste plaatsen als badkamers en slaapkamers geplaatst zijn. Dat is echter een aantoonbaar leugen, want foto's in bezit van de New York Times van Epsteins grootste huis in New York tonen minstens twee camera's in een slaapkamer en bijkamer met bank en schrijft daarbij: "Several of Mr. Epstein’s victims have said the mansion was outfitted with a network of hidden video cameras." Maar goed, hoe lang houdt dit de MAGA-troepen zoet voordat ze opnieuw om de daadwerkelijke Epstein Files gaan vragen?
Maxwell: And as far as I'm concerned President Trump was always very cordial and very kind to me. And I just want to say that I admire his extraordinary achievement in becoming the president now. And I like him, and I've always liked him. pic.twitter.com/Vk5EoyBZVp— Acyn (@Acyn) August 22, 2025
Blanche: We talked a few minutes ago about this birthday book… I understand you don't remember anything with Trump or a lot about the book anyway. Do you remember asking Trump to submit a letter for that?— Acyn (@Acyn) August 22, 2025
Maxwell: I do not pic.twitter.com/KrojCp3qpA
ah joh lekker boeiend
Not sure if you’ve heard the Maxwell’s audio, but she’s mid sentence you hear someone writing something and Maxwell says “oh right” and starts answering differently..— Irishrygirl (@irishrygirl) August 22, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Handig voor de toekomst: Ghislaine Maxwell naar Texaanse gevangenis met lichter regime
Maar wat de toekomst brengt...
Trump werd in mei ingelicht over zijn naam in Epstein Files
Door GeenStijl werd hij al in februari ingelicht trouwens, want zijn naam stond in de flight logs van Epsteins privévluchten naar New York, die door Trumps eigen Attorney General Pam Bondi vrijgegeven waren aan rechtse influencers
Nieuwe beelden onthullen aanwezigheid Epstein op Trumps bruiloft in 1993
Waren ze dan toch vrienden voor het leven?
Trump eist minstens $10 miljard van Wall Street Journal wegens "smadelijke, neppe, kwaadaardige publicatie Epstein-verjaardagsbrief"
Er zijn dagen dat de Wall Street Journal het niet heeft liggen
Trump opent aanval op "voormalige achterban", spreekt van "Epstein Hoax", "SCAM" en "bullshit"
Trump kiest voor de derde keer de aanval op een dossier dat zich niet leent voor de aanval
Bronnen: "Ghislaine Maxwell wil voor Congres getuigen over Epstein-zaak"
'Bronnen' wel even tussen aanhalingstekens want het blijft de Daily Mail, maar bronnen regelrecht verzinnen valt beneden hun statuur. Het is The Sun niet!
Trump hekelt opnieuw 'gedram' om Epstein Files, krijgt voor het eerst massale tegenstand op eigen platform Truth Social
Deze kwestie voelt toenemend onhoudbaar voor Trump
Trumps OM en FBI concluderen: 'Jeffrey Epstein had geen cliëntenlijst, stierf aan zelfmoord'
Dit zeiden Trumps FBI-directeur en vice-directeur Kash Patel en Dan Bongino natuurlijk al maanden maar toch