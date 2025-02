Pam Bondi: "We're releasing the first of the Epstein files tomorrow." Americans: "Cool! Then we'll get to read them?" Bondi: "Well actually you'll get to see fun little photo shoots of conservative personalities & influencers holding a binder!" pic.twitter.com/cspoCg4s9b

Waarom is het nou zo moeilijk? Als de machtigste mensen ter wereld decennia lang in een Israëlische jaren '80 ultra deep cover, al dan niet rogue operation liepen - zó deep cover dat ook Israëlische oud-premier Ehud Barak regelmatig in dezelfde val liep - dan kunnen we het daar toch gewoon over hebben, of ligt dat gevoelig? Als opfrisser hier nog even die fenomenale foto's van Jeffrey Epsteins lijk nadat 'hij' 'zichzelf' 'verhing' in de gevangenis, en een repootje over zijn main Ghislaine Maxwell (wier vader Robert zeer waarschijnlijk voor de Mossad werkte en wiens begrafenis werd bezocht door "minstens zes zittende of voormalige hoofden van Israëlische inlichtingendiensten") hier.

En dan nu! Helemaal niks. Behalve een beetje bladeren door een multomap waarin veel namen zwartgebalkt zijn, en er soms hele pagina's onleesbaar zijn. WEL opmerkelijk: Donald Trumps naam staat wel genoemd in de flight logs naar Epstein Island naar o.a. New York, maar niet naar Epstein Island.

Alle vrijgegevens bestanden staan hier inmiddels ingescand online op een Google Drive. Veel meer na de breek.

Naschrift 08:37 - We scrollen zelf ook langzaam door de 224 pagina's en het lijkt erop dat vooral de contactgegevens van genoemde personen zwartgebalkt zijn, niet zozeer hun namen. En wanneer het wel zwartgebalkte namen zijn, lijken dit 'masseuses', oftewel slachtoffers te betreffen.

Naschrift 09:48 - In een eerdere versie van dit topic stond dat Trumps naam vermeld stond op vluchten naar Epstein Island, maar dat is onjuist. Zijn naam staat vernoemd op Epstein-privévluchten naar voornamelijk New York.