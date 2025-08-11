achtergrond

Malou Petter weg bij Nieuws van de Dag vanwege rechtse koers van rechts programma

Benieuwd of Mick van Wely haar nog een DM'etje stuurt

Vincent de Groot stopt als barman: "Moest de hele tijd bier inschenken voor mensen"

Wout Weghorst verlaat Ajax: "Iedere dag trainen is wel een beetje vaak"

Sjaak van Loos neemt afscheid als stratenmaker: "Hele dag op je knieën zitten is niks voor mij"

Linda Simons zegt baan als belastingconsulent op: "Belastingen, zo ontzettend saai"

Dolly Duif weg als sidekick van Pluk van de Petteflet: "Hij had zijn inschrijfformulieren niet op orde, mocht daar helemaal niet wonen"

Geert Wilders heft PVV op: "Een partij met één lid, dat is toch bizar???"

Evelien de Vries geen escort meer: "Wil geen seks met vreemde mannen"

Etc etc etc ad inf.

Scalp van de Vlaminator

@Ronaldo | 11-08-25 | 10:35

