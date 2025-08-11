Benieuwd of Mick van Wely haar nog een DM'etje stuurt

Malou Petter stopt met de presentatie van #nieuwsvandedag . Meer lees je hier: https://t.co/hntZvcFmjd pic.twitter.com/LyudS3ViS6

Vincent de Groot stopt als barman: "Moest de hele tijd bier inschenken voor mensen"

Wout Weghorst verlaat Ajax: "Iedere dag trainen is wel een beetje vaak"

Sjaak van Loos neemt afscheid als stratenmaker: "Hele dag op je knieën zitten is niks voor mij"

Linda Simons zegt baan als belastingconsulent op: "Belastingen, zo ontzettend saai"

Dolly Duif weg als sidekick van Pluk van de Petteflet: "Hij had zijn inschrijfformulieren niet op orde, mocht daar helemaal niet wonen"

Geert Wilders heft PVV op: "Een partij met één lid, dat is toch bizar???"

Evelien de Vries geen escort meer: "Wil geen seks met vreemde mannen"

