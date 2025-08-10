We onderbreken het StamCafé (met belangrijke vraag) voor het volgende bericht: sterjournalist Mick van Wely is uit De Telegraaf gemikt wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het bloed kruipt namelijk waar het niet gaan kan en bij Mick is dat in zijn zwellichaam. Nadat de misdaadjournalist al eerder op de vingers werd getikt wegens grensoverschrijdend gedrag, en hij door het stof ging alsook in therapie, blijkt er sindsdien weinig veranderd. RealityFBI (of, zoals De Telegraaf dat noemt: 'sociale media') berichtte enkele dagen geleden dat Mick vrij opdringerig aanpapte bij een nabestaande. "Hij zou vorige week een zus van de in 2001 vermoorde Sabrina Smit uit Roosendaal in tekstberichten seksuele voorstellen hebben gedaan." Niet zo professioneel, vindt ook De T.: "Met deze grove schending voldoet hij niet aan de normen en waarden die De Telegraaf verwacht van zijn journalisten, zoals vastgesteld in de gedragscode en schaadt hij de reputatie van zijn werkgever." Door deze 'nieuwe schending' is de journalist op straat geknikkerd. Van Wely erkent 'een fout' te hebben gemaakt en komt er mogelijk later op terug.