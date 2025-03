De Telegraaf, gaat in beroep, tegen het kommavonnis, des doods. Nausicaa Marbe schreef in een column: "Zondag wordt er ook geschreeuwd op de Dam tijdens een ‘solidariteitsdemonstratie met Gaza’ georganiseerd door aan Hamas gelieerde organisaties, Milli Görus en de moskeekoepel FIO." Dat is een opsomming (want er staat een komma) en impliceert dus niet dat Milli Görus en de moskeekoepel FIO aan Hamas gelieerde organisaties zijn (want dan zou er een dubbele punt staan). De rechter denkt echter dat lezers achterlijk zijn (is misschien ook zo) en ging eindredactie zitten doen omdat mensen misschien wel dingen lezen die er eigenlijk helemaal niet staan. Maar rechters zijn wellicht goed in het doen van rechterlijke uitspraken (vermoeden we), van columns redigeren en voor andere mensen interpreteren wat ze eventueel zouden kunnen lezen ook al staat het er helemaal niet: daarvan moeten ze gewoon lekker een end wegblijven (daar stond een dubbele punt). Iedereen verontwaardigd natuurlijk, behalve dan aan Hamas gelieerde organisaties, AD-kaäba Tijani Goullet en moskeekoepel FIO zelf (daar stond een komma). Het goede nieuws: De Telegraaf gaat in hoger beroep. Misschien kan iemand voor de zekerheid - scheelt weer gedoe - even uitzoeken of moskeekoepel FIO niet toevallig een aan Hamas gelieerde organisatie is?