Onthouden mensen: de FIO (Federatie Islamitische Organisaties) is NIET gelieerd aan Hamas. Heeft u dat? FIO, Hamas, NIET gelieerd. Dus niet denken dat de FIO, de Federatie Islamitische Organisaties, aan Hamas gelieerd is. Dat is juist niet zo. En als u misschien toch denkt dat die twee aan elkaar gelieerd zijn, dan moet er alles, maar dan ook alles aan gedaan worden om dat idee uit de wereld te helpen. Sterker nog, De Telegraaf moet een waarschuwing plaatsen bij een column van Nausicaa Marbe waarin niet werd gesteld dat FIO aan Hamas is gelieerd, dat FIO niet aan Hamas is gelieerd.

U denkt nu misschien dat wij gek zijn geworden, waarom zou je een niet gemaakte beschuldiging moeten rectificeren, maar dat is omdat mensen een zin in de column misschien wel eens een keer verkeerd zouden kunnen lezen. Dat zou natuurlijk afschuwelijk zijn. Mensen die ergens iets lezen wat er helemaal niet staat, dat kunnen we niet hebben, het is dan ook essentieel dat de rechter daar tegen optreedt.

En dat is dus gebeurd in een zaak tegen De Telegraaf om (onder meer) de volgende zin: "Zondag wordt er ook geschreeuwd op de Dam tijdens een ‘solidariteitsdemonstratie met Gaza’ georganiseerd door aan Hamas gelieerde organisaties, Milli Görus en de moskeekoepel FIO." Daar staat een komma. Geen dubbele punt. De demonstratie wordt dus georganiseerd door aan Hamas gelieerde organisaties (dit soort lui), én door Mili Görus, én door FIO. Maar ja, misschien leest u wel een dubbele punt waar een komma staat. Zou gewoon kunnen hè? Misschien leest u ook wel dat Joram van Klaveren ze niet alle 24 in het kratje heeft, terwijl dat hier dus helemaal niet staat. Maar u moet daar voor beschermd worden door onze rechtsstaat. En u weet: (moet hier geen komma?, red.) Als de ruggengraat van de rechtsstaat steeds wankeler wordt en de botten het begeven, stort het lichaam van onze maatschappij in elkaar.

WAARSCHUWING: Misschien denkt u na het lezen van dit topic alsnog dat FIO banden met Hamas heeft. Dat is dus helemaal niet zo!

HELE UITSPRAAK: Hier.