Kijk dit vinden wij nou mooi. Carola Schouten is nog maar een paar maanden burgemeester van Rotterdam, en ze is nu al volop bezig met het verbinden van allemaal mooi mensen in die mooie stad. Zo staat ze hier op de foto met leden van de Palestijnse Gemeenschap in Nederland. Dat is een club die getuige hun eigen Instagrampost van de week nog de vrije pers in Nederland intimideerde, die deze antisemitisch geweld verheerlijkende post plaatste na de Jodenjacht in Amsterdam en bovendien in oktober 2023 een Free Abu Eenarm demonstratie organiseerde. Bij Ome Carel (h/t voor de foto) leest u meer over de banden tussen deze club en de van terrorisme financieren verdachte vriend van de show. Ook aanwezig bij Carola: de jongerentak van Mili Görüs, ook al zo'n gezellige en verbindende organisatie. Prachtig al die diversiteit en inclusie. Het zal wel complimenten gaan regenen in de gemeenteraad!