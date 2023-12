Giselle meid, bedankt voor het lachen. Want natuurlijk bedoelde je met je citaat "Iedere terrorist is ook een vrijheidsstrijder" de relativering "De een z'n vrijheidsstrijder is de ander z'n terrorist" uit te spreken. Maar dat is nogal een uitdaging voor 's lands "VERANDERMANAGER" na het derde lunchwijntje en 15 jaar cognitieve atrofie waar de media-ambtenarij nu eenmaal toe uitnodigt.

Enfin, een boze donateur aan de 424 fte van de NOS-nieuwsredactie vroeg om opheldering en kreeg het volgende antwoord van NOS-Publieksvoorlichting:

"Beste mevrouw/meneer,

De NOS benoemt Hamas als terroristische organisatie, niet als vrijheidsstrijders. Daarover kan geen misverstand bestaan.

Het radiogesprek ging over journalistieke dilemma's die vooraf gaan aan de keuze voor bepaalde woorden. Die context is relevant om dit ongelukkige citaat in te begrijpen. Er zijn mensen die terroristen zien als vrijheidsstrijders en van media-organisaties verwachten dat media die woorden gebruiken. Dat is wat onze hoofdredacteur bedoelde te zeggen. En dat had dan ook beter op die manier verwoord kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

NOS Publieksvoorlichting"

Helder!