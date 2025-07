Hamas, Hamas! Dit land is niet wat het was!

Ja er reed dus een vrachtwagen door Wageningen met daarin een replica van een Hamastunnel, om aandacht te vragen voor het lot van alle Israëlische gijzelaars die in zulke tunnels gevangen en gedood zijn, of er nog altijd verblijven. In het Nederland van nu roept zulks natuurlijk een zogeheten 'tegenreactie' op, en soms schreeuwen keurige Nederlanders van nu dan ineens dingen als "Hup Hamas!" Zie bovenstaande video, onderstaand het langere tafereel. Hier twee duidelijke foto's van de twee betreffende dames. Uiteraard klonk ook veelvoudig Bob Vylans "Death, death, to the IDF!"