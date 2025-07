Israël heeft nog niet gereageerd op Trumps bovenstaande bericht, maar Netanyahu bezoekt aanstaande 7 juli het Witte Huis. Zoals wel vaker kan Trumps bericht ook een voorschot op de realiteit zijn om de realiteit af te dwingen, want er gaan ook berichten dat zowel Israël als Hamas helemaal nog niet akkoord zijn met de voorwaarden van een wapenstilstand. "Despite the announcement from Trump, an official from one of the Arab mediating countries told The Times of Israel that major hurdles remain and that the sides will still need to hold proximity talks in order to close remaining gaps. Two Arab diplomats from mediating countries told The Times of Israel that remaining sticking points also include Hamas’s demand for a return to old mechanisms for distributing humanitarian aid or the establishment of a new system to replace the current one managed by the Gaza Humanitarian Foundation."

Omdat Gazaanse vrede een van Trumps prestigeprojecten waar hij zwaar op in zal zetten tijdens Netanyahu's bezoek, en Netanyahu in Trumps goede sier wil blijven, valt het wel te verwachten dat Netanyahu voor zijn bezoek op 7 juli zijn voorwaarden voor een 60-daagse wapenstilstand op orde heeft. Tegelijk zegt ook IDF-stafchef Eyal Zamir ook dat het voorzetten van gevechten de levens van de overgebleven gijzelaar (50, waarvan 27 al overleden, een aantal anderen mogelijk ook) in gevaar brengt. We blijven kijken.