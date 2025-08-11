achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Israël doodt "voor Hamas werkzame journalist Al-Jazeera", dit zijn de Nederlandse nieuwskoppen

oh

Eind oktober 2024 presenteerde de IDF documenten die zouden bewijzen dat zes Gazaanse journalisten voor Al-Jazeera tevens werkzaam waren als 'operatives' voor Hamas en Islamic Jihad. Een van hen was de bovenstaande, gisteravond gedode Anas al-Sharif, die volgens de IDF "the head of a Hamas terrorist cell and advanced rocket attacks on Israeli civilians and IDF troops" was. Vooropgesteld: wij kunnen de authenticiteit van de genoemde documenten waarin zijn startdatum, salaris, rang, telefoonnummer, training, codenaam en verwondingenrapport staan natuurlijk niet verifiëren. Maar dat de NOS, RTL Nieuws en het AD de beschuldiging überhaupt niet noemen in hun nieuwskoppen is toch opmerkelijk. En dat RTL en het AD in hun artikelen ook nog eens beweren dat de IDF "geen bewijs" levert voor Anas al-Sharifs lidmaatschap van Hamas gaat nog verder. RTL en het AD noemen de bovenstaande tweet door de IDF niet eens, en plaatsen respectievelijk alleen een tweet met "Never forget. Never forgive. May Allah grant you the highest place in Jannah, Anas." en Anas al-Sharifs laatste eigen tweet, na zijn dood geplaatst door een collega. Natuurlijk, de documenten vallen niet te verifiëren, maar dat is wel echt een ander verhaal dan simpelweg "geen bewijs" presenteren. Na de breek meer bedenkelijk materiaal van Anas al-Sharif zelf.

Naschrift - Anas al-Sharifs Telegrambericht waarin hij op 7 oktober 2023 in het Arabisch schreef: "9 hours and the heroes are still roaming the country killing and capturing... God, God, how great you are <3 <3 <3." is 100% echt, zie webarchief hier.
Naschrift 13:28 - De Arabische woordvoerder van de IDF deelt zojuist een foto van een lachende Anas al-Sharif die omhelst wordt door een lachende Yayah Sinwar.

NOS

RTL Nieuws + "er is geen bewijs voor de beschuldiging"

Algemeen Dagblad + "IDF geeft geen bewijs voor beschuldiging"

Het heerschap op 7 oktober 2023

IDF Arabic deelt nieuwe foto van heerschap en Sinwar

Blijkbaar toch ook echt

"we"

oh!

Opmerkelijk: Gazaanse menigte zoekt Anas om anti-Hamasprotesten te verslaan, maar verschuilt zich

Bevestiging van het bovenstaande verhaal over het moedwillig negeren van anti-Hamasprotesten

Dankbaar voor onze verslaggeving?

Bedrag:

Tags: Gaza, RTL, NOS, AD
@Spartacus | 11-08-25 | 08:30 | 409 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

550 Israëlische oud-commandanten Mossad, Shin Bet en IDF vragen Trump oorlog te beëindigen

Die club (Commanders for Israel’s Security) van 550 Israëlische oud-commandanten roert zich wel vaker. Maar niet eerder zo expliciet terwijl de internationale druk op Israël zo hoog was

@Spartacus | 04-08-25 | 08:30 | 466 reacties

IDF start dagelijkse gevechtspauzes van 10 uur, verhoogt voedselhulp samen met Arabische landen, VN "ziet vooruitgang"

Egypte en Qatar sturen hulp per vrachtwagens, Jordanië en de Emiraten per luchtdrop, allemaal tijdens de gevechtspauzes van 10 uur

@Spartacus | 28-07-25 | 10:30 | 296 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.