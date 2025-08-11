Eind oktober 2024 presenteerde de IDF documenten die zouden bewijzen dat zes Gazaanse journalisten voor Al-Jazeera tevens werkzaam waren als 'operatives' voor Hamas en Islamic Jihad. Een van hen was de bovenstaande, gisteravond gedode Anas al-Sharif, die volgens de IDF "the head of a Hamas terrorist cell and advanced rocket attacks on Israeli civilians and IDF troops" was. Vooropgesteld: wij kunnen de authenticiteit van de genoemde documenten waarin zijn startdatum, salaris, rang, telefoonnummer, training, codenaam en verwondingenrapport staan natuurlijk niet verifiëren. Maar dat de NOS, RTL Nieuws en het AD de beschuldiging überhaupt niet noemen in hun nieuwskoppen is toch opmerkelijk. En dat RTL en het AD in hun artikelen ook nog eens beweren dat de IDF "geen bewijs" levert voor Anas al-Sharifs lidmaatschap van Hamas gaat nog verder. RTL en het AD noemen de bovenstaande tweet door de IDF niet eens, en plaatsen respectievelijk alleen een tweet met "Never forget. Never forgive. May Allah grant you the highest place in Jannah, Anas." en Anas al-Sharifs laatste eigen tweet, na zijn dood geplaatst door een collega. Natuurlijk, de documenten vallen niet te verifiëren, maar dat is wel echt een ander verhaal dan simpelweg "geen bewijs" presenteren. Na de breek meer bedenkelijk materiaal van Anas al-Sharif zelf.

Naschrift - Anas al-Sharifs Telegrambericht waarin hij op 7 oktober 2023 in het Arabisch schreef: "9 hours and the heroes are still roaming the country killing and capturing... God, God, how great you are <3 <3 <3." is 100% echt, zie webarchief hier.

Naschrift 13:28 - De Arabische woordvoerder van de IDF deelt zojuist een foto van een lachende Anas al-Sharif die omhelst wordt door een lachende Yayah Sinwar.