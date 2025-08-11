Israël doodt "voor Hamas werkzame journalist Al-Jazeera", dit zijn de Nederlandse nieuwskoppen
oh
🎯STRUCK: Hamas terrorist Anas Al-Sharif, who posed as an Al Jazeera journalist— Israel Defense Forces (@IDF) August 10, 2025
Al-Sharif was the head of a Hamas terrorist cell and advanced rocket attacks on Israeli civilians and IDF troops.
Intelligence and documents from Gaza, including rosters, terrorist training lists and… pic.twitter.com/ypFaEYDHse
Eind oktober 2024 presenteerde de IDF documenten die zouden bewijzen dat zes Gazaanse journalisten voor Al-Jazeera tevens werkzaam waren als 'operatives' voor Hamas en Islamic Jihad. Een van hen was de bovenstaande, gisteravond gedode Anas al-Sharif, die volgens de IDF "the head of a Hamas terrorist cell and advanced rocket attacks on Israeli civilians and IDF troops" was. Vooropgesteld: wij kunnen de authenticiteit van de genoemde documenten waarin zijn startdatum, salaris, rang, telefoonnummer, training, codenaam en verwondingenrapport staan natuurlijk niet verifiëren. Maar dat de NOS, RTL Nieuws en het AD de beschuldiging überhaupt niet noemen in hun nieuwskoppen is toch opmerkelijk. En dat RTL en het AD in hun artikelen ook nog eens beweren dat de IDF "geen bewijs" levert voor Anas al-Sharifs lidmaatschap van Hamas gaat nog verder. RTL en het AD noemen de bovenstaande tweet door de IDF niet eens, en plaatsen respectievelijk alleen een tweet met "Never forget. Never forgive. May Allah grant you the highest place in Jannah, Anas." en Anas al-Sharifs laatste eigen tweet, na zijn dood geplaatst door een collega. Natuurlijk, de documenten vallen niet te verifiëren, maar dat is wel echt een ander verhaal dan simpelweg "geen bewijs" presenteren. Na de breek meer bedenkelijk materiaal van Anas al-Sharif zelf.
Naschrift - Anas al-Sharifs Telegrambericht waarin hij op 7 oktober 2023 in het Arabisch schreef: "9 hours and the heroes are still roaming the country killing and capturing... God, God, how great you are <3 <3 <3." is 100% echt, zie webarchief hier.
Naschrift 13:28 - De Arabische woordvoerder van de IDF deelt zojuist een foto van een lachende Anas al-Sharif die omhelst wordt door een lachende Yayah Sinwar.
NOS
RTL Nieuws + "er is geen bewijs voor de beschuldiging"
Algemeen Dagblad + "IDF geeft geen bewijs voor beschuldiging"
Het heerschap op 7 oktober 2023
IDF Arabic deelt nieuwe foto van heerschap en Sinwar
كما قلنا منذ البداية ورفض البعض تصديقه: لا يجلس مجالس الارهابيين إلا الإرهابي. #أنس_الشريف لم يكن صحفيًا بل إرهابيًا حمساويًا pic.twitter.com/KG6DPrlyoW— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 11, 2025
Blijkbaar toch ook echt
Niet fake dus https://t.co/WuG6OzU4HW https://t.co/ImXQc00etX pic.twitter.com/pTdl9McHgM— Frank Tieskens (@franktieskens) August 11, 2025
"we"
Anas Al-Sharif’s account on the 7th of October:— KJ ✡️ || کاپیتان عدالت (@KaptanJustice) August 11, 2025
“Whenever that you feel that the morale is not good, remember that we hit them on the head in the middle of their military sites” pic.twitter.com/o7hS5jiTWV
oh!
Anas Al-Sharif named his son after a Hamas terrorist who was killed while murdering Israeli civilians on October 7th. pic.twitter.com/TsBR9Q4Zmq— Adin - عدین - עדין (@AdinHaykin1) August 10, 2025
Opmerkelijk: Gazaanse menigte zoekt Anas om anti-Hamasprotesten te verslaan, maar verschuilt zich
Gaza wanted him out, and the video makes it clear. Locals are seen chasing Anas Al-Sharif, naming and shaming him for ignoring their protests against Hamas. Now he’s reportedly gone, along with four other Hamas Muslim Brotherhood mouthpieces who posed as journalists while serving… pic.twitter.com/MlfH2B0xD3— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) August 10, 2025
Bevestiging van het bovenstaande verhaal over het moedwillig negeren van anti-Hamasprotesten
Some people are accusing me of “inciting” against Anas Al-Sharif because of something I posted months ago. However, what I shared was honest criticism, much like the thousands of people in Gaza who were criticizing Al-Jazeera and Anas for not proberly covering the protests. It… pic.twitter.com/Lmlg1nUDM8— Hamza (@HowidyHamza) August 10, 2025
Reaguursels
