In het Zwitserse luxe skidorp Crans-Montana verliep de avond in een bar (deze) niet zoals gehoopt. Rond 01:30 vond er een explosie plaats en volgens bronnen van Le Nouvelliste (wiki) vielen daarbij "honderden gewonden" en maar liefst "zo'n 40 doden". Ook citeert Le Nouvelliste een omstander/inwoner die schrijft: "Scary, the club sits mostly underground with a relatively narrow entrance. Saw tens of injured people. Hope that everyone made it out alive." Het is nog niet duidelijk waar de explosies vandaan kwamen, maar de politie gaat niet uit van een aanslag. Mogelijk werd er vuurwerk afgestoken tijdens een concert. "Het is onbekend of er Nederlanders in de bar waren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen persbureau ANP dat er nog geen verzoeken zijn gedaan voor consulaire hulp." Beeldmateriaal is op moment van schrijven nog schaars, we houden 't in de gaten.

Update 10:15: de persco livestream draait al, maar er zit nog niemand.

Update 10:35 - Bevestigd: "tientallen doden en zo'n honderd gewonden".

Update 10:40 - Ondanks herhaalde verzoeken van journalisten weigeren de autoriteiten vooralsnog exacte slachtofferaantallen te noemen. Wel is er bevestigd dat er niet-Zwitserse mensen onder de slachtoffers zijn, maar er worden nog geen nationaliteiten genoemd.