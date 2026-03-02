VIDEO! De trailer van de horrorfilm Pinokkio
En wéér een stuk van uw jeugd aan gruzelementen
Tussen alle horror van de dag door is het nu tijd voor wat cinematografische horror! U zal vast weleens nagedacht hebben over wat u met die neus zou doen als ú die neus van Pinokkio had (wij wel, of niet, geen idee, doei). In de nieuwe Pinokkio-film lijken die dingen daadwerkelijk te gebeuren. Volledig in de stijl van Winnie the Pooh: blood and honey is ook Pinocchio Unstrung weer een spoofslasher met bloed, gedoe, ellende en een vleugje opwindseks. Eerdere projecten waar regisseur Rhys Frake-Waterfield bij betrokken was: Peter Pan's Neverland Nightmare en Bambi: The Reckoning. Allemaal goed voor ruime onvoldoendes op IMDB dus ga er maar weer eens goed voor zitten, want uw jeugd was nog leuk toen uw jeugd nog leuk was. Ofzo.
Nog een trailer
The first trailer for ‘SCARY MOVIE 6’ has been released.— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 2, 2026
In theaters on June 12. pic.twitter.com/avEhFq8u7n
Reaguursels
