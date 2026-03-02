Tussen alle horror van de dag door is het nu tijd voor wat cinematografische horror! U zal vast weleens nagedacht hebben over wat u met die neus zou doen als ú die neus van Pinokkio had (wij wel, of niet, geen idee, doei). In de nieuwe Pinokkio-film lijken die dingen daadwerkelijk te gebeuren. Volledig in de stijl van Winnie the Pooh: blood and honey is ook Pinocchio Unstrung weer een spoofslasher met bloed, gedoe, ellende en een vleugje opwindseks. Eerdere projecten waar regisseur Rhys Frake-Waterfield bij betrokken was: Peter Pan's Neverland Nightmare en Bambi: The Reckoning. Allemaal goed voor ruime onvoldoendes op IMDB dus ga er maar weer eens goed voor zitten, want uw jeugd was nog leuk toen uw jeugd nog leuk was. Ofzo.