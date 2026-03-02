achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

VIDEO! De trailer van de horrorfilm Pinokkio

En wéér een stuk van uw jeugd aan gruzelementen

Tussen alle horror van de dag door is het nu tijd voor wat cinematografische horror! U zal vast weleens nagedacht hebben over wat u met die neus zou doen als ú die neus van Pinokkio had (wij wel, of niet, geen idee, doei). In de nieuwe Pinokkio-film lijken die dingen daadwerkelijk te gebeuren. Volledig in de stijl van Winnie the Pooh: blood and honey is ook Pinocchio Unstrung weer een spoofslasher met bloed, gedoe, ellende en een vleugje opwindseks. Eerdere projecten waar regisseur Rhys Frake-Waterfield bij betrokken was: Peter Pan's Neverland Nightmare en Bambi: The Reckoning. Allemaal goed voor ruime onvoldoendes op IMDB dus ga er maar weer eens goed voor zitten, want uw jeugd was nog leuk toen uw jeugd nog leuk was. Ofzo.

Nog een trailer

Tags: pinokkio, Pinocchio Unstrung, film
@Mosterd | 02-03-26 | 20:00 | 41 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

TRAILER - MELANIA the movie

Misschien wel de hardst werkende vrouw van de president van de Verenigde Staten

@Zorro | 17-12-25 | 20:00 | 73 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.