"Paramount in onderhandeling over Call of Duty DE FILM"

hey

Call of Duty de film gebaseerd op het spel, niet te verwarren met het spel, dat bedoeld is als speelbare film. Het blijft natuurlijk de genre-bepalende franchise, waarvan de reeks "Modern Warfare" het vlaggenschip is. Als er inderdaad een film komt wordt deze dan ook zeer waarschijnlijk op die reeks gebaseerd, en zal deze zeer waarschijnlijk draaien om de enige twee karakters die de hele reeks voorkomen: Captain Price en 'Ghost'. In alle recente games wordt het personage van Captain Price ingesproken door (stem)acteur Barry Sloan, die daarmee met afstand de beste stem-acteerprestatie van de gehele game-industrie levert. Dus wie weet levert het hem een schermrol op, al gaan de hoofdrollen waarschijnlijk naar A-listers.

Tags: call of duty, film, paramount
@Spartacus | 29-08-25 | 19:33 | 78 reacties

