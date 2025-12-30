Revelatie in het Stamcafé. Professioneel worstelen is gewoon echt en niet nep
Kwartje: valt
If Pro Wrestling is fake, then explain this: pic.twitter.com/KYITKhkCw6— GrappleClips (@GrappleClips) December 28, 2025
Lang wilde niemand behalve enkele dappere, trouwe fans eraan geloven, maar inmiddels ben je helemaal geen vreemde eend in de bijt meer als je gelooft in wat voor gelovigen simpelweg De Waarheid is: professioneel worstelen is echt. En dus niet nep, zoals de kerstman, de paashaas en Klaas Vaak (hoewel onderzoek over die laatste nog loopt). Goed, complotdenkers zullen complotdenken en die lui zijn er nu eenmaal in elke tak van sport dus ook in het worstelen. Edoch zijn wij overtuigd en ook het internet laat steeds meer tekenen zien van gezond verstand, van mensen die doorhebben wat er speelt in de WWE-ring: matpartijen op leven en dood, een passievolle strijd om eer, een klim naar de Olympus en wat je noemt pure sport. Het zal blinden en wappies misschien nooit overtuigen en haters zullen haten en zeggen dat het allemaal 'show' is, ondanks dat je ze natuurlijk meteen schaakmat kunt zetten met vragen als: hoe komen al die vechtersbazen dan aan van die verbouwde kinnebakken? Zijn die gasten voor niets allemaal zo gespierd? Hoe mis je in godsnaam iemands gezicht met een klapstoel? Is Hulk Hogan voor niets zo jong gestorven? Het is beslist positief nieuws dat dit besef zo aan het einde van het jaar wijdverbreid doordringt op het internet. Wij resten onze case verder met een verwijzing naar de beelden, die voor zich spreken.
Me when someone says wrestling is fake pic.twitter.com/ppZB9aKoLS— Samoan Dynasty (@dynastytribal) December 23, 2025
Zie dan
Top 5 no-sells in WWE history 😭 pic.twitter.com/zvRAN6Sgjq— tribal chief ☝🏻🩸 (@luireigns) December 29, 2025
If wrestling is fake, explain this:— Atulya (@DesiMemesTweets) December 19, 2025
Well Played 😁 pic.twitter.com/zcQRgTQeIg
If wrestling is fake, then explain this 🤖 pic.twitter.com/PPbPOuIBGU— DirtyDomDom (@DirtyDomDom) December 22, 2025
Doodsstrijd noem je 'overselling' als je geen argumenten meer hebt
Shawn Michaels overselling his fight with Hulk Hogan is the most hilarious thing to watch 😭😂 pic.twitter.com/uglOzN7xXW— Samoan Dynasty (@dynastytribal) December 22, 2025
Geloof dan!
Me when someone says wrestling is fake pic.twitter.com/ppZB9aKoLS— Samoan Dynasty (@dynastytribal) December 23, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
GSTV - Jankende Jesse in het StamCafé
The boy who cried BLOKKADE
Kijken in het Stamcafé. Spartacus (Timon Dias) over de verwijfde samenleving
Een podcast is ook maar een sociaal construct
Yuri & Jimmy Cliff in het StamCafé
Attention allied commanders
SCHAATSEN in het Stamcafé
Winter is komende
HOERA 35 jaar Super Nintendo
De console der consoles in het Stamcafé
GSTV - De MOORD OP MARTIN in het StamCafé
Juist geen partijpolitiek!