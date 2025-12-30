Lang wilde niemand behalve enkele dappere, trouwe fans eraan geloven, maar inmiddels ben je helemaal geen vreemde eend in de bijt meer als je gelooft in wat voor gelovigen simpelweg De Waarheid is: professioneel worstelen is echt. En dus niet nep, zoals de kerstman, de paashaas en Klaas Vaak (hoewel onderzoek over die laatste nog loopt). Goed, complotdenkers zullen complotdenken en die lui zijn er nu eenmaal in elke tak van sport dus ook in het worstelen. Edoch zijn wij overtuigd en ook het internet laat steeds meer tekenen zien van gezond verstand, van mensen die doorhebben wat er speelt in de WWE-ring: matpartijen op leven en dood, een passievolle strijd om eer, een klim naar de Olympus en wat je noemt pure sport. Het zal blinden en wappies misschien nooit overtuigen en haters zullen haten en zeggen dat het allemaal 'show' is, ondanks dat je ze natuurlijk meteen schaakmat kunt zetten met vragen als: hoe komen al die vechtersbazen dan aan van die verbouwde kinnebakken? Zijn die gasten voor niets allemaal zo gespierd? Hoe mis je in godsnaam iemands gezicht met een klapstoel? Is Hulk Hogan voor niets zo jong gestorven? Het is beslist positief nieuws dat dit besef zo aan het einde van het jaar wijdverbreid doordringt op het internet. Wij resten onze case verder met een verwijzing naar de beelden, die voor zich spreken.