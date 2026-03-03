[LIVEBLOG IRAN HIER]

Er zijn wel eens agenten die zich heel erg betrokken voelen bij een zaak, niet op de zaak worden gezet, maar zich er dan toch mee bemoeien. Nou, in de zaak van de door de Nigeriaanse asielzoeker Chris Jude vermoorde Lisa waren er maar liefst 1700 politiemedewerkers die dachten: wij eisen dit dossier op, zo blijkt uit een intern onderzoek van de politie waar MinJus Van Weel de Kamer over schrijft. Die medewerkers hadden in de politiesystemen kennelijk zomaar toegang (lekker gewerkt politie!) tot dit gruwelijke dossier en ja: mag niet. Dergelijke ongeoorloofde toegang noemt met ook wel een DATALEK en daarom zegt de politie nu sorry tegen de nabestaanden van Lisa en is Van Weel heel erg boos op de politie en vindt hij het 'onacceptabel dat dit is gebeurd'. De 1700 medewerkers mogen allemaal op foeigesprek om toe te lichten waarom ze in het dossier zaten te neuzen en niet gewoon aan het werk waren. Als hun inzage dan inderdaad ongeoorloofd blijkt dan volgen consequenties en mogen ze straks misschien wel niet meer boeven vangen.