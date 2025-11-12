Naast de moord op Lisa wordt de '22-jarige' ook verdacht van twee zedenmisdrijven in de twee weken voor de moord, te weten verkrachting en poging tot seksueel geweld. Aanstaande 25 november is de eerste voorbereidende zitting, alleen niemand weet tegen wie. "De 22-jarige verdachte heeft eerder tegen de politie verklaard wie hij is. Maar het Openbaar Ministerie (OM) kan zijn identiteit nog altijd niet verifiëren, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. De man heeft geen documenten die zijn identiteit bevestigen." De verdachte beweert uit Nigeria te komen, en Nederland heeft o.a. daar een rechtshulpverzoek uitstaan, maar is bij de identificatie dus afhankelijk van de 'burgerlijke stand' van andere landen. Het OM: "Dat proces kost tijd en het OM wacht nog op een reactie. Niet in alle landen is de burgerlijke stand zo georganiseerd als in Nederland. En dan staat Nigeria plaatselijk ook nog eens te boek als 'De Stopera van Abuja', kun je nagaan wat een mieterse bende het daar moet zijn." Zeg, kan die 508.944 euro in kas van inmiddels ANBI-stichting Wij Eisen De Nacht Op niet als steekpenning ingezet worden om die Nigeriaanse 'bureaucratie' wat te oliën?

Naschrift: oh ja hoe 'weten' ze dan eigenlijk wel dat hij 22 jaar oud is?